Vereadores eleitos em Manaus têm contas aprovadas com ressalvas

A oito dias da diplomação dos eleitos no último pleito em Manaus, o Controle Interno, departamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), responsável pela análise das prestações de contas de candidatos, aprovou com ressalvas as contas de dez vereadores eleitos.

Dentre os nomes que aparecem com problemas na apresentação de comprovantes fiscais estão Everton Assis (DEM), Rosivaldo Cordovil (PTN) e Wallace Oliveira (PTN). Além deles, o tribunal também observou irregularidade na prestação de contas de mais sete candidatos, que são Plínio Valério (PSDB), João Luiz (PRB), Marco Antônio Chico Preto (PMN), Elias Emanuel (PSDB), Gedeão Amorim (PMDB), Marcel Alexandre (PMDB), Jaildo dos Rodoviários (PCdoB). Mas, ainda não há pormenores no relatório das prestações de contas destes vereadores.

As análises continuarão sendo feitas até o dia 16, data em que sairá no mural eletrônico do TRE, as sentenças de todos os candidatos.

Os indicativos que levaram a ressalvas das contas de Rosivaldo Cordovil foram o depósito de recursos financeiros acima do limite do artigo 18 da resolução, que afirma que doações financeiras iguais ou superior a R$ 1 mil só podem ser realizadas por meio de transferência e não por meio de depósito. Mas, como o depósito foi feito pelo próprio vereador, o tribunal decidiu mitigar o recurso da questão da irregularidade. Por isso, as contas foram aprovadas com ressalvas.

No caso do vereador Everton Assis houve erros nos valores declarados em notas fiscais e na prestação de contas do vereador eleito Wallace Oliveira, não foi declarada uma nota fiscal no valor de R$ 840,00. A data prevista para a análise das contas dos não-eleitos é para o dia 30 de abril de 2017.

Até o dia 16, o TRE irá o publicar todas as sentenças das prestações de contas dos eleitos no mural eletrônico do tribunal. Até o momento 47 contas, de vereadores eleitos e suplementes, já foram julgadas. O coordenador do Controle Interno, Hernan Batalha, afirma que até o momento não houve nenhuma conta reprovada e, caso haja, serão encaminhadas para o Ministério Público Eleitoral (MPE) e as que apresentam ressalvas não impedem a diplomação dos candidatos eleitos.

“Em relação às prestações de contas das últimas eleições, as contas deste ano vieram mais regulares. A ressalta dessa regularidade é a minirreforma eleitoral. Mas, observo, que alguns ‘pecam’ muito por conta dessa novidade, que determina prazos e limites. Os descumprimentos de prazos não geram a desaprovação, mas a extrapolação dos limites de gastos com alimentação e locação de veículos, sim”, explicou.

Limite aceitável

Sobre este assunto, Batalha revela que alguns candidatos extrapolaram seus limites de gastos, mas não chegaram a atingir a ultrapassar a margem “aceitável” que é de 5% do total de recursos. Isso porque, a prestação de contas passa por duas análises, a primeira é realizadas pelos técnicos dos TRE, que avaliam com base nas resoluções.

Este estudo é mais rigoroso e ao detectar qualquer irregularidade, por menor que seja, é informado a reprovação das contas. Dado o parecer técnico há a análise jurídica, onde o julgador usa mecanismos extras como normas, jurisprudência e princípios, que se baseiam em razoabilidade, proporcionalidade e boa fé, para formalizar a própria decisão.

“Pode ser que o relatório técnico opine pela reprovação das contas, mas isso pode se converter em uma sentença de aprovação com ressalvas”, acrescentou. Ao falar sobre a análise de contas do prefeito reeleito, Arthur Neto (PSDB), Hernan Batalha conta que será finalizado neste final de semana, o estudo que envolve 50 volumes, de 200 folhas cada, com todos os históricos de pagamentos da campanha dele. “Como ele utilizou fundos do recurso partidário, temos que comprovar e analisar a documentação. Pelo fato de ser uma verba considerável, temos que analisar documento por documento”, adiantou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO