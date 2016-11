Vereadores discutem regularização da atuação de taxistas e mototaxistas na Região Metropolitana de Manaus

O sistema de transporte da Região Metropolitana de Manaus (RMM) foi tema de discussão, na manhã desta sexta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, o presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade, deputado Wanderley Dallas (PMDB), se reuniu com os vereadores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) para tratar sobre a atuação dos taxistas e mototaxistas.

A vereadora de Manacapuru Isabel Marinho (PTB) explicou que os vereadores buscaram apoio da Aleam, pela necessidade de regulamentar a atuação de motoristas profissionais – taxistas ou mototaxistas – na RMM.

“Taxistas de Manaus trafegam no nosso município, mas temos dificuldades que os nossos taxistas possam trafegar em Manaus”, afirmou a vereadora, que preside a Comissão de Transportes da Câmara de Manacapuru.

Apesar da reunião desta sexta-feira ter sido com os vereadores de Manacapuru, o deputado Dallas afirmou que a comissão irá propor o debate com os demais municípios que compõe a RMM. Ele ressaltou que é importante, também, discutir as condições de tráfego na estrada AM-070, que liga a capital a vários municípios adjacentes.

“Vamos debater o sistema de transporte coletivo, de modo geral, e profissional”, declarou o deputado, afirmando que pretende realizar outras reuniões para tratar do tema, formulando soluções que podem vir a ser implementadas pelo governo do estado.

