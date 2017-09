Vereadores de Manaus retomam trabalhos com discussão sobre LGBTs

Câmara retorna aos trabalhos dia 11, com Tribuna Popular para discutir tema LGBT – Divulgação/CMM

A retomada dos trabalhos da CMM (Câmara Municipal de Manaus), a partir do dia 11 de setembro, começa com uma Tribuna Popular que vai discutir sobre o Movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Além disso, o lançamento oficial da entidade Uveam (União dos vereadores do Amazonas) e um treinamento voltado aos conselheiros tutelares estão na programação de atividades do Legislativo municipal após o feriado, além das sessões plenárias ordinárias.

As atividades começam com o treinamento dos conselheiros tutelares para melhorar suas atuações juntos às comunidades e estarão reunidos nos dias 11 e 12 de setembro (segunda e terça-feira), nos horários de 8h às 17h30, na sala de cinema Silvino Santos. A ação é uma iniciativa da OAB-AM (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas) e do vereador Fransuá (PV).

No dia 13 (quarta-feira), às 9h, o plenário Adriano Jorge da Câmara será palco para o debate na Tribuna Popular sobre o Movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), que vai tratar, além do retorno da “Parada Gay” para a Ponta Negra, antes realizada no Sambódromo, das ações municipais no combate ao preconceito e à homofobia. O vereador Bessa (PHS) é o autor da tribuna.

Já no dia 14 (quinta-feira), às 10h, no plenário da CMM, será realizada a Sessão Solene alusiva ao Dia do Administrador, comemorado todo dia 9 de setembro. A programação é uma iniciativa do vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos).

