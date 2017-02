Vereadores de Codajás vão a Aleam para modificar leis

O presidente da Câmara Municipal de Codajás (a 240 km de Manaus), vereador Clemysson Marques (PR), e o secretário de Finanças do município, Riccelli Ferreira estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na sede do Centro de Cooperação Técnica do Interior (Ccooti) para receber as orientações necessárias para a atualização das leis do município.

O diretor do Ccooti, Paulo Radin, alertou o presidente da Câmara para o risco de ilegalidade que os vereadores correm, trabalhando com leis defasadas. “As leis estão defasadas e em alguns pontos ilegais, tornando alguns projetos inviáveis para a população, por exemplo”, afirmou,acrescentando ainda que a Assembleia disponibiliza treinamento para vereadores do município para a criação e manutenção de um site para a Câmara de Vereadores.

Clemysson Marques agradeceu o apoio da Assembleia. “Essa iniciativa vem acabar com o desencontro entre a Lei Orgânica do Município e a Constituição Estadual, já que a lei orgânica nunca foi atualizada desde a sua criação em 1996”, afirmou.

O termo de Cooperação Técnica entre o Ccooti e a Câmara de Vereadores de Codajás foi assinado em 2012, mas somente neste ano vai começar os trabalhos.