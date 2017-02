Vereadores de Barcelos formalizam denúncias ambientais ao Ipaam

Uma comitiva formada por 11 vereadores do município de Barcelos (a 399 km distante de Manaus) visitou, na manhã desta segunda-feira (20), a diretora-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Ana Aleixo, para falar de problemas ambientais que vem ocorrendo na região.

Entre os assuntos trazidos por eles estavam a extração de pedra brita de Moura, areia e seixo, que tem prejudicado os moradores da comunidade de Moura; a denúncia de um garimpo ilegal na região da Serra do Aracá (norte do Amazonas) para exploração de tantalita; e a proibição do envio de pescado indiscriminado para os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Segundo o vereador Marlos Monteiro, a extração da pedra brita feita por implosão pela mineradora Comara tem tirado o sono dos comunitários e até causado rachaduras nas casas e nos vidros das janelas das residências. Os moradores também sofrem com a poeira dos resíduos da extração mineral e os dejetos trazidos pelas chuvas. A pedra brita é utilizada para confeccionar asfalto para pistas de aeroportos.

A Vila de Moura tem cerca de mil habitantes e fica há 200 km via fluvial da sede de Barcelos, pelo Rio Negro. A comunidade vive da pesca, segundo os vereadores.

“Temos uma grande preocupação em relação ao nosso município porque estamos buscando que ela (comunidade) tenha uma contrapartida, que hoje não acontece. Queremos essa contrapartida para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, visando a geração de emprego e renda deles. Ninguém está aqui para acabar o trabalho dessas pedreiras, muito pelo contrário, queremos que elas empreguem e se adequem os comunitários da Vila de Moura. Vamos solicitar do governador e da Secretaria de Segurança Pública a instalação de uma base fluvial, com apoio dos órgãos ambientais e da polícia”, explicou o vereador Marlos Monteiro.

“Não somos contra a extração mineral, mas gostaríamos que isso tivesse uma contrapartida para a comunidade, que sequer é asfaltada, eles vivem na pobreza. Por isso pedimos do Ipaam para fiscalizar essa atividade”, completou o vereador José Cleiton Carioca da Silva.

Ana Aleixo prometeu reforçar o trabalho de fiscalização naquela região e disse que o governador José Melo tem trabalhado pelo desenvolvimento sustentável do Amazonas, de forma que as atividades econômicas não impactem negativamente na vida da população.

Com informações da assessoria