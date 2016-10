Vereadores apontam irregularidades na gestão de Madá e pedem seu afastamento da prefeitura de Iranduba

Na última terça-feira (25), uma comissão especial – formada por vereadores – entregou à Câmara Municipal de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) um parecer destacando várias irregularidades identificadas durante a gestão da prefeita do município, Madalena de Jesus, a Madá. No documento, ainda é solicitado o afastamento da gestora por 30 dias devido aos problemas encontrados.

A comissão, que é formada pelos vereadores Paulo Bandeira, Antônio Muniz e Cristiane Maranhão, foi criada no dia 10 de outubro, após denúncias da população e abaixo-assinados de servidores da saúde sobre o atraso no pagamento dos salários.

O vereador Paulo Bandeira destacou a falta de recolhimento no valor superior a R$ 4 milhões da previdência em 2016; o grande número grande de contratados pela prefeitura; problema com o transporte escolar; além da falta de aula nas escolas e também de merenda oferecida aos alunos.

“O nosso objetivo com o parecer é chamar atenção para que essa situação não piore e, assim, a prefeita tenha mais responsabilidade neste final de ano e não deixe uma grande dívida para a próxima gestão. Esperamos que o servidor não seja prejudicado e possa receber corretamente todos os seus vencimentos, como o décimo terceiro”, explicou Bandeira.

Ainda conforme o vereador, a Câmara já encaminhou o parecer para a Comissão de Constituição e Justiça que irá julgar a situação. O vereador estima que o fato acontecerá depois da semana do feriado de finados, provavelmente após o dia dez de novembro.

A equipe do Portal EM TEMPO tentou entrar em contato com a prefeita Madalena de Jesus, mas as ligações não foram atendidas.

