Vereadora destaca falta de políticas públicas para LGBTs em Manaus

Durante o plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta terça-feira (15), a vereadora Joana D’arc (PR) destacou a falta de políticas públicas destinadas à comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais e Travestis).

Segundo a parlamentar, o município não possui um plano municipal de políticas públicas LGBT e, apesar de recorrente, poucas pessoas tem coragem de defender ou expor publicamente essa luta. “Não podemos fechar nossos olhos, enquanto vereadores, para pessoas que diariamente tem seus direitos básicos e principais afrontados”, declarou.

Ela considerou pequeno o pensamento do poder público em relação a essa comunidade e afirmou que é preciso de ações que vão além de prevenção e combate a doenças sexualmente transmissíveis.

Na ocasião, coordenadores do coletivo Manifesta LGBT+, que busca arrecadar recursos para a criação de um abrigo para acolher LGBTs em situação de abandono. Além disso, o projeto buscará ressocializar e incluir essas pessoas no mercado de trabalho, bem como prestar assistência social, psicológica e jurídica. Atualmente, o projeto conta com doação de materiais e uma vaquinha online, cujo objetivo é arrecadar R$ 100 mil reais.

De acordo com o presidente do movimento, Gabriel Costa, esse valor vai custear o aluguel de um espaço para o abrigo e verbas complementares para a capacitação dos abrigados. “A prefeitura poderia ceder um espaço ou uma casa no Centro da cidade, é um recurso que eles poderiam ceder para a gente, mas eles nem sequer conversam sobre isso. Até agora, nenhum pedido nosso feito ao município foi atendido”, disse.

O coletivo buscou a Câmara afim de cobrar auxílio das autoridades. A princípio, o projeto visa acolher de seis a oito pessoas que ficarão abrigadas por até seis meses.

