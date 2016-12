Vereadora de Maués diz ter sido agredida por funcionários do prefeito

A vereadora Ana Cristima De’Carli (SD), presidente da Câmara Municipal de Maués (a 357 quilômetros de Manaus), diz ter sido vítima de agressão física e verbal em frente à sede da prefeitura do município. A parlamentar denunciou o fato nesta esta sexta-feira (16), alegando ter sido hostilizada e espancada por cabos eleitorais do prefeito Raimundo Carlos Góes Pinheiro (PT), investigado por corrução.

De’Carli assumiu o cargo de prefeita do município na última quarta-feira (14), após Carlos Góes ter sido afastado pela Câmara Municipal, no início da semana, por suspeita de má aplicação de recursos públicos. O vice-prefeito de Góes renunciou ao cargo em 2015.

Segundo De’Carli, na tarde da última quinta-feira, os funcionários da prefeitura foram comunicados sobre a existência de uma liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) determinando que o prefeito afastado retornasse ao cargo. Na ocasião, Raimundo Góes e cabos eleitorais se reuniram em frente ao prédio da prefeitura para, segundo a vereadora, hostilizá-la.

“Todos se reuniram e ficavam gritando palavras de baixo calão, ofendendo a mim e aos demais funcionários. Os agentes de segurança pública, temendo pela minha segurança e dos demais trabalhadores, formaram um cordão de isolamento para que eu pudesse sair do local. Momento em que fui agredida fisicamente pela mulher do segurança do prefeito”, revelou.

Ainda segundo a vereadora, a mulher, identificada como Edileni Pereira dos Santos, lhe atingiu com socos e tapas no rosto. “Na hora, eu só pensei em levantar o braço direito para me proteger. Isso fez com que eu ficasse com vários hematomas. Fui ao hospital do município, onde o médico diagnosticou que tive uma das veias lesionadas. Com isso, precisei ser medicada e estou impossibilitada de movimentar o braço”.

A agressão foi registrada em fotos e vídeos e apresentada na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) por lesão corporal. De’Carli prometeu levar o caso ao Ministério Público Estadual (MPE-AM) e Federal (MPF–AM), além da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que afirma estar sofrendo ameaças por meio das redes sociais.

“Fui orientada pelo delegado a andar com seguranças 24 horas por dia. Inclusive, minha casa também está sendo vigiada dia e noite, pois até meu filho de 8 anos de idade também está sendo alvo de ameaças”. A reportagem tentou entrar em contato com o prefeito de Maués, mas as ligações não foram atendidas. A autora da agressão também não foi localizada.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO