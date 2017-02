Vereador vai gerir o futebol do Rio Negro

O vereador William Abreu (PMN) será um dos parceiros do Rio Negro para a disputa do Campeonato Amazonense 2017. Em conversas desde o fim do último mês com o presidente do clube, Thales Verçosa, o parlamentar decidiu aceitar o desafio de contribuir com uma das camisas mais vitoriosas e tradicionais do futebol local. Além de colaborar com o departamento de futebol, ele também terá a função de ajudar na captação de patrocinadores.

“Nossa expectativa é de montar um elenco competitivo, capaz de brigar pelo título amazonense. A responsabilidade é grande, já que o Rio Negro tem uma torcida exigente, que nos últimos anos sofreu com gestões conturbadas. Esperamos que essa parceria seja duradoura e que tenha um retorno positivo para o clube”, disse Abreu, que é Rionegrino de coração.

Para o presidente do Galo, Thales Verçosa, essas parcerias são necessárias para que o clube consiga disputar do Campeonato Amazonense com uma equipe competitiva, já que o custo operacional do certame é relativamente alto. Ele assegura que os erros da última temporada não serão repetidos e que nesta temporada a equipe vem para fazer uma campanha ainda melhor do que a quarta colocação em 2016.

“Nós temos que buscar as parcerias que possam trazer recursos de diversas pessoas e instituições. E nós estamos fazendo uma parceria com um colaborador nosso, rionegrino, que é o mais importante para a gente, o vereador William. É uma personalidade nova no futebol, inclusive de idade, e que tem um conhecimento em diversas áreas que poderão, somados com a nossa experiência, trazer benefício para o nosso futebol”, avaliou Verçosa.

O desejo e a expectativa, tanto do parlamentar quanto do presidente do Galo, é de que ambos possam caminhar juntos por muito tempo. “Esperamos que essa parceria seja duradoura, até porque nós temos como máxima acreditar nas pessoas. Por ser da terra, ele conhece a realidade e, assim como nós, trabalha com os pés no chão. Acredito que faremos um bom trabalho”, pontuou o presidente do Rio Negro.

A pré-temporada do Rio Negro terá início no dia 18 deste mês. Conforme o presidente do clube, o elenco contará com cerca de 23 atletas

EM TEMPO