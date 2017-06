Vereador questiona atraso no pagamento dos professores

O presidente da Comissão de Serviço Pública da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Professor Gedeão (PMDB), apresentou um requerimento pedindo informações sobre o pagamento da parcela de fevereiro do benefício concedido aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que aceitam dobrar a carga horária dentro de sala de aula, conhecido como “carga dobrada”.

Gedeão recebeu, na semana passada, um grupo de professores da Secretaria Municipal de Educação para reclamar do atraso no pagamento do benefício. Segundo o mesmo grupo, pelo menos 30% do total de 12 mil professores que integram a rede municipal de ensino não receberam a carga dobrada de fevereiro. “Vamos buscar saber junto à Semed se essa informação procede e, se proceder, solicitar um prazo para pagamento desses profissionais uma vez que eles contam com esses valores para pagar suas despesas básicas do mês”, disse o vereador.

Prevista na Lei nº 1.126/07, a carga dobrada é opcional aos professores e tem por finalidade suprir a falta de professores na rede. O pagamento do benefício equivale ao valor do salário do profissional acrescido de 50% do valor total do auxílio alimentação, fixado em R$ 220.

Paralisação

Nesta semana, a categoria prometeu paralisar o serviço no próximo dia 8 de junho, sexta-feira, por conta do atraso na quitação da carga dobrada de fevereiro. A suspensão foi definida em assembleia pelos professores, no último dia 1º de junho, após os educadores tentarem uma conversa com representantes da Prefeitura de Manaus.

De acordo com os professores, a paralisação de advertência no dia 8 de junho terá como ponto de concentração da categoria a Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), a partir das 7h30. Da Praça, a categoria seguirá para o Paço da Liberdade, às 9h30, para tentar um novo diálogo com representantes do município.

Além do pagamento da “carga dobrada” de fevereiro, a categoria que tem data-base em 1º de maio, reivindica ainda reajuste de 12%, explicações sobre a retirada do Auxílio Localidade de pelo menos 50% das escolas municipais que recebiam o benefício e o atendimento da pauta de reivindicações da categoria protocolada, no dia 10 de abril.

