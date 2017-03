Vereador procurado por estelionato se entrega em Coari

Após passar 48 horas sendo procurado pelos crimes de estelionato e coação durante processo, o vereador e advogado do município de Coari, Aldervan Souza Cordovil, o “Dr. Adeva”, se entregou na delegacia da cidade por volta das 22h de terça-feira (28) na presença de dois advogados. Em depoimento, o vereador afirmou que se entregou tarde da noite no distrito policial para não chamar a atenção dos moradores. Ele nega ter cometido os crimes dos quais está sendo acusado.

Segundo o delegado Mauro Duarte, na tarde de terça-feira (28), os dois advogados de defesa do vereador afirmaram que ele iria se entregar e que as buscas fossem interrompidas. No entanto, como o suspeito não se entregou no horário, os policiais seguiram as buscas e receberam uma informação que “Dr. Adeva” estava escondido no sítio do pai dele.

Ainda segundo o delegado, os policiais foram até a estrada Coari-Mamiá, próximo ao aeroporto, e ao entrarem no sítio, não encontraram o vereador. “No local, nós encontramos duas espingardas calibre 28 que pertenciam ao caseiro, fizemos a apreensão das armas, mas como não havia provas para o flagrante, liberamos o caseiro. Algumas horas mais tarde o suspeito se apresentou na delegacia. Os exames de corpo de delito serão realizados agora pela manhã e o vereador vai seguir preso na delegacia”, informou.

Ana Sena

EM TEMPO