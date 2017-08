Vereador nega que tenha autorizado morador a fechar rua para aniversário na Zona Leste

O direito de ir e vir é assegurado em lei para todos os brasileiros, porém, essa garantia constitucional foi ignorada na noite do último sábado (12), quando um morador da rua Maquare, bairro Val paraíso, Zona Leste, interditou a via para fazer um aniversário, sem recorrer a autorização por parte dos órgãos responsáveis.

De acordo com a autônoma Rosaria Silva, de 42 anos, por volta das 21h , do último sábado, ocorria uma festa de aniversário na casa de um vizinho dela. Para promover o evento particular, o homem, cujo nome não foi revelado, atravessou dois ônibus alternativos, conhecidos como “amarelinhos”, entre as ruas Salva e Pau-Ferro, interditando parte da rua Maquare, onde ocorria a confraternização.

“Isso é um absurdo. Eles atravessaram dois ônibus no meio da rua e espalharam várias mesas. Acionamos a polícia para tirar os veículos que fechavam a via. Quando os policias chegaram, o dono da festa disse que o vereador Cláudio Proença, havia mandado fechar a via, mas eles não apresentaram nenhum documento aos policiais”, disse a moradora.

Foto enviada pelo leitor, mostra os ônibus atravessados na rua

Ainda de acordo com a moradora, no momento em que a Polícia chegou ao local, ocorreu uma confusão. O proprietário da festa não queria retirar os veículos e nem as mesas que estavam no meio da rua, impossibilitando o tráfego de veículos.

Em nota, o Instituto de Municipal de Engenharia de Trânsito de Manaus (Manaustrans), informou que qualquer evento, com interdição de via, só pode ser realizado, com autorização prévia de vários órgãos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado. Os trâmites, para que isso ocorra, envolvem uma série de documentos. O evento, citado na matéria, não contou com autorização por parte do Manaustrans.

Posicionamento do Vereador

A reportagem conversou por telefone com o Vereador Cláudio Proença (PR), que é representante do transporte alternativo no município de Manaus e ex-presidente de uma cooperativa de ônibus alternativos. Ele informou que, em momento algum, autorizou fechamento da rua citada na matéria para realização de festa de aniversário. Segundo o vereador, os proprietários da confraternização usaram indevidamente o seu nome. Ele ressaltou que o ato realizado pelos motoristas dos ônibus foi totalmente ilegal. “Eu espero que órgãos competentes tomem as devidas providencias em torno desse caso”, disse o parlamentar.

Cláudio Proença foi eleito pelo PR em 2016, com 3.488 votos. É morador da Zona Leste. De acordo com a campanha realizada na época, ele entraria para a Política para defender os interesses de sua categoria, centralizada nos ônibus alternativos.

PM

A reportagem solicitou nota por parte da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas informações sobre a abordagem dos policiais no local da festa, porém, até o fechamento dessa matéria, não obteve resposta.

Elias Pedroza

EM TEMPO

