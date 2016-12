Vereador mais votado no pleito 2016 é diplomado pelo TRE-AM

O vereador eleito com a maior expressividade de votos no pleito 2016, João Luiz Almeida (PRB) foi diplomado, na tarde desta segunda-feira (19), durante solenidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), realizada no auditório da escola Séculos, localizada na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Mais 40 vereadores foram diplomados, além do prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) e seu vice Marcos Rotta (PMDB).

A cerimônia foi comandada pelo juiz eleitoral do TRE-AM, Marcelo Vieira, que oficialmente declarou habilitados vereadores e prefeito a assumirem seus mandatos.

O parlamentar discursou em nome dos vereadores diplomados. Em primeiro mandato como vereador, João Luiz, ressaltou que está ansioso para tomar posse de sua cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM). “Vou honrar os mais de 13 mil votos que conquistei nesta campanha eleitoral. Vou me dedicar a fazer o melhor para a cidade de Manaus”.

João afirma que sua atuação na Câmara será voltada ao crescimento da cidade de Manaus e da população que aqui reside. “A minha missão começou desde que me propus ser vereador. Agora diplomado para esta tarefa, poderei dar prosseguimento em defender a coletividade. Vamos trabalhar por uma Manaus melhor e o grande beneficiado serão as pessoas que aqui moram”, finalizou o parlamentar.

Os novos políticos eleitos e reeleitos vão tomar posse de seus cargos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O prefeito Arthur Neto segue no comando da cidade de Manaus. A diplomação marca o fim do processo eleitoral de 2016.

