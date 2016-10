Vereador mais votado do pleito João Luiz diz que jovens e famílias serão prioridade em seu mandato

O vereador mais votado de Manaus, pastor João Luiz (PRB), falou que tem como objetivo principal criar projetos que envolvam os jovens e as famílias manauaras. Ele foi eleito neste domingo (2) com 13.978 mil votos.

“Nosso compromisso é com os jovens e com as famílias manauaras. Os jovens da nossa cidade têm-se enveredado para os maus caminhos por fata de oportunidades. Então, vamos criar projetos para que esses jovens ocupem seu tempo com esportes ou com outras ações sociais. Esse é o nosso principal objetivo, pois quando um pai ou mãe descobre que seu filho está indo para o caminho errado a estrutura dessa família se abala, por isso vamos lutar pelas famílias”, disse o vereador ao EM TEMPO Online.

Ele disse ainda que percorreu vários bairros da cidade e presenciou de perto a situações de inúmeras famílias, o que o motivou ainda mais abraçar essa causa. “ Andei em vários bairros e vi de perto a situação dessas famílias, tenho uma composição de leis para fazer com que a nossa juventude, o nosso povo seja valorizado, quero estar perto dessas pessoas, desses jovens. A família é a base de tudo”, falou.

Sobre ser o vereador mais votado da capital, João Luiz disse que o resultado foi uma resposta das famílias da cidade.

“As famílias manauaras mostram nas urnas que querem ser valorizadas e vamos trabalhar para isso. O nosso povo precisa de uma saúde de qualidade, de coisas que contribuem para o seu bem-estar. Esse resultado foi bem expressivo, esses 13.978 eleitores acreditaram e depositaram sua confiança em mim, me sinto como uma criança nos braços de sua mãe. Há mais de dois anos venho fazendo trabalhos em comunidades de Manaus”, contou o novo parlamentar.

João Luiz tem 44 anos, é natural da cidade do Rio de Janeiro, casado, tem ensino fundamental incompleto, mora há seis anos em Manaus e é pastor da Catedral da Fé da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Oeste da capital.

Por Mara Magalhães

EM TEMPO Online