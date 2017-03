Vereador de Manaus quer motos trafegando na Faixa Azul

O líder do PT na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Cícero Custódio (PT), o Sassá da Construção Civil, encaminhou uma indicação, em que solicita da Prefeitura de Manaus, a liberação da Faixa Azul para utilização por mototaxistas e usuários de motocicletas.

O parlamentar informa que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que já utilizam faixas exclusivas dessa forma, motivam o pedido. Na capital amazonense, os corredores são utilizados apenas por ambulâncias, veículos da polícia, táxis, ônibus especiais, veículos de transporte escolar e veículos de fiscalização de trânsito.

Antes de compor a indicação, Sassá ouviu mototaxistas, que descreveram a liberação da faixa como uma possibilidade de fazer corridas mais rápidas e desafogar o trânsito nas faixas comuns. “Acredito que na fase inicial haverá um pouco de dificuldade, mas depois ficará claro a proibição para usar a faixa comum”, disse, ao acrescentar que um dos benefícios da medida será propiciar a redução de acidentes, que acontecem entre carros pequenos nos corredores comuns. Ele acredita que possa haver ocorrências em uma fase inicial da implantação, mas admite ser necessário uma “fase teste” para êxito no procedimento.

A expectativa é que o projeto seja implantado, assim que haja um posicionamento favorável da prefeitura. “A liberação da Faixa Azul não trará nenhum custo para a Prefeitura de Manaus e irá melhorar o fluxo no trânsito”, disse, ao citar que os testes deveriam iniciar pela avenida Torquato Tapajós. Esta não é a única reivindicação de Sassá para a mobilidade urbana. Ele esclarece que em breve fará um novo pedido, desta vez para que a Faixa Azul seja liberada aos sábados, domingos e feriados.

O presidente do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas (Sindimot) Anderson Souza diz que compartilha da mesma opinião que o vereador, mas admite que há riscos de acidentes porque pode haver descumprimento da velocidade permitida. “No corredor central, o mototaxista corre mais risco porque faz um ‘malabarismo’ para desviar de veículos e pedestres”, explicou. Ele fala que a demanda não é nova, mas que a categoria sempre foi vista como “fora do perfil” para a utilização do local.

O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Audo Albuquerque, informa que quando a indicação chegar ao poder do órgão, avaliará o conteúdo com foco na segurança. No entanto, ele esclarece que atender a demanda é algo complexo, pois a Faixa Azul é um local de circulação de veículos pesados, de ônibus articulados, o que pode oferecer risco ao motociclistas e os passageiros e adiantou os próximos procedimentos. “Este ano, a SMTU tem o objetivo de retirar os ônibus do lado direito e transferir para a faixa da esquerda, o que aumentará a circulação de ônibus na Faixa Azul, o que pode também oferecer risco a circulação de veículos menores”, disse.

Fabiane Morais

EM TEMPO