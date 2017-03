Vereador de Coari é procurado por crime de estelionato

Aldervan Souza Cordovil (PTB), conhecido como “Doutor Adeva”, é vereador no município de Coari (distante 362km de Manaus) e está sendo procurado para responder pelos crimes de estelionato e coação no curso do processo.

De acordo com informações do delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) local, Mauro Duarte, o suspeito apresentou no local, em agosto do ano passado, um comprovante forjado para justificar o pagamento de fiança no valor de R$ 17.610, arbitrada em nome do então vereador Márcio Silva de Almeida, na época preso em flagrante pela receptação de uma motocicleta encontrada no sítio dele. Duarte ressaltou que a fraude só foi descoberta após o auto de prisão em flagrante em nome de Márcio Almeida não ter sido homologado pela Justiça de Coari.

“Na manhã desta segunda-feira (27), a equipe do DIP saiu em busca do infrator para cumprir o mandado de prisão preventiva em bairros distintos do município, porém ele não foi encontrado. No dia 23 de fevereiro deste ano o mandado foi expedido e o vereador foi indiciado. Naquele mesmo dia, por volta das 16h, recebi mensagens de texto, com teor de ameaça, enviadas do número de telefone de Aldervan”, falou Duarte.

O delegado disse que a ameaça ocorreu após a descoberta de outros dois inquéritos policiais em que Aldervan forjou dois comprovantes de pagamento de fiança, sendo um no valor de R$ 3.520 e outro de R$ 1.770, em duas situações distintas. Logo após estas descobertas, Duarte representou o pedido de prisão preventiva em nome do vareador.

A autoridade policial pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do vereador, entre em contato com os servidores do DIP de Coari, por meio dos números (97) 3651-3815, 98123-3791 ou (92) 98818-1159.

“Também disponibilizamos o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou a linha direta com a Polícia Militar de Coari, pelo número: (97) 98182-4473. Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

Com informações da assessoria