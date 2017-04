Vereador cobra Eletrobras a devolver R$ 3,7 bi para consumidores de Manaus

Na manhã desta segunda-feira (10), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Álvaro Campelo cobrou da Eletrobras Amazonas Distribuidora a imediata devolução de R$ 3,7 bilhões aos consumidores de Manaus. O valor foi recolhido indevidamente nas contas de consumo de energia elétrica. A determinação é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após detectar a irregularidade em repasses indevidos de recursos à concessionária, no período de 2009 a 2016.

“Ao externar minha revolta, observo que, pela primeira vez, a Aneel está tendo um posicionamento firme contra a Amazonas Distribuidora, e exijo que a concessionária tome providências imediatamente para ressarcir os consumidores amazonenses, que foram lesados e já pagam a quarta conta de energia elétrica mais cara do país, com serviços precários e apagões constantes todos os dias, principalmente nas zonas Norte e Leste da capital”, disse Álvaro Campelo.

Cobrando posicionamento oficial da concessionária, “sobre o absurdo valor retirado do bolso dos consumidores no Amazonas”, o vereador citou informação oficial da Aneel que confirma a irregularidade cometida entre 2009 e 2017, que soma R$ 3,7 bilhões, valores corrigidos até fevereiro de 2017. A situação foi realizada por meio de repasses a título de subsídio via Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que beneficia empresas que atuam gerando energia em áreas não conectadas ao sistema principal. Estes sistemas isolados estão localizados, principalmente, na Região Norte do país.

Com informações da assessoria