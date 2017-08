Verão na Praça retorna neste domingo com arte e lazer para todas as idades

A programação começa na Lira do Teatro Amazonas, com os espetáculos teatrais – Divulgação

O Largo de São Sebastião e o Parque Rio Negro vão respirar cultura novamente neste final de semana, com mais uma edição do projeto Verão na Praça. Com início a partir das 17h30, o projeto, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, traz shows musicais, espetáculos de dança e teatro e brincadeiras para a criançada!

“A proposta do Verão na Praça é enriquecer a lista de opções culturais para o público em geral, e em especial para crianças e seus pais, que aproveitam o período das férias escolares. Com a programação oferecida pelo projeto, o público pode ter acesso a uma ampla gama de atrações em segmentos como Música, Artes Visuais, Literatura, Arte Circense e Cultura Popular”, destaca Robério Braga, secretário estadual de Cultura.

Largo de São Sebastião

No Largo de São Sebastião, a programação começa na Lira do Teatro Amazonas, com os espetáculos teatrais Édipo Rei e Aika e as Águas de Lakar, feitos pelos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, às 17h30. No mesmo local, às 19h, a Escola de Capoeira Matumbé faz uma demonstração de cultura popular com uma roda de capoeira.

No entorno do Monumento à Abertura dos Portos, o público poderá assistir, também às 17h30, ao espetáculo circense Os Sombras. O cartunista Romahs Mascarenhas também estará no local mostrando seus traços, e às 18h30, o Palhaço Maluco faz a alegria do respeitável público.

A área próxima à Banca do Largo recebe, das 17h30 até as 18h30, o saxofonista Dom Carioca, e a partir das 18h30, os alunos de Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresentam as coreografias Dançando Carimbó, O Iluminar e Córtex.

Mania de Ler monta a sua Estação da Leitura – Divulgação

Em frente à Casa das Artes, o programa Mania de Ler monta a sua Estação da Leitura, com a Biblioteca Volante e o Banco do Livro, para os amantes da leitura em todas as faixas etárias. E para a garotada, a extensão da rua José Clemente é espaço certo. Além das tradicionais brincadeiras infantis, como perna-de-pau, macaca e pula-corda, o Grupo Alecrim Nativo coordena atividades lúdicas para as crianças, no horário das 18h às 20h.

E, para fechar a programação do Largo, o Teatro Amazonas, palco-símbolo da capital amazonense, recebe um concerto especial com a Orquestra de Violões do Amazonas, sob a regência e direção musical do maestro Davi Nunes. A apresentação é gratuita, e inicia às 19h em ponto.

Parque Rio Negro

E enquanto a programação no Largo de São Sebastião acontece, quem mora nas redondezas do bairro São Raimundo pode ter destino certo: o Parque Rio Negro, às margens do rio de mesmo nome. No parque, o Verão na Praça acontece em toda a sua extensão, da área dos gazebos, na entrada, até o fim do complexo.

Próximo aos gazebos, o programa começa com o seresteiro Manoel Passos a partir das 17h30, e em seguida, das 18h30 em diante, o humorista Arnaldo Barreto faz o seu show Michael para os Vivos. Na Praça dos Ventos, no mesmo horário, o palhaço Gororoba e sua trupe e o palhaço Picolé aprontam das suas, divertindo o público presente.

Leia também: 4ª edição do Passo a Paço acontece dias 12 e 13 de agosto com mais de 24 atrações

E na Praça das Águas, junto com as brincadeiras tradicionais, o grupo Bananas de Pijama promovem atividades lúdicas para as crianças, a partir das 18h. Na área dos mirantes, o ilustrador e cartunista Al Ramon mostra seus traços, e na Praça do Sol, o sanfoneiro Elson Garcia, a partir das 18h30, e o cantor Zezinho Corrêa, ás 19h30, embalam o público com suas canções.

O público também poderá visitar, na área da guarita de entrada do Parque, a Estação da Leitura do programa Mania de Ler, com a Biblioteca Volante e o Banco do Livro.

A agenda do Projeto Verão na Praça segue até o mês de outubro, com uma vasta programação de apresentações a céu aberto e atividades ao ar livre, sempre gratuitas, além de espetáculos de qualidade no Teatro Amazonas.

Confira a programação

Largo de São Sebastião

Lira do Teatro Amazonas (escadarias) 17h30 às 18h25 Espetáculos teatrais Édipo Rei e Aika e as Águas de Lakar, com os alunos do Liceu Claudio Santoro. 19h às 20h30 Cultura popular com a Escola de Capoeira Matumbé Entorno do Monumento à Abertura dos Portos 17h30 às 19h Espetáculo circense Os Sombras 17h30 às 19h Desenhista Romahs Mascarenhas 18h30 às 20h Palhaço Maluco Banca do Largo 17h30 às 18h30 Saxofone com Dom Carioca 18h50 às 19h20 Coreografias Dançando Carimbó, O Iluminar e Córtex com os alunos do Liceu Claudio Santoro. Extensão da José Clemente 17h30 às 19h30 Atividades lúdicas com o Grupo Alecrim Nativo 17h30 às 20h Brincadeiras infantis – Perna-de-pau, macaca, pula-corda, elástico e pebolim Frente da Casa das Artes 17h30 às 20h30 Programa Mania de Ler – Estação da Leitura, Biblioteca Volante e Banco do Livro Teatro Amazonas 19h Concerto com a Orquestra de Violões do Amazonas (OVAM)

Parque Rio Negro

Área dos Gazebos – Entrada 17h30 às 18h30 Seresteiro Manoel Passos 18h30 às 19h30 Arnaldo Barreto com o show Michael para os vivos Proximidades da Guarita de Entrada 17h30 às 20h30 Programa Mania de Ler – Estação da Leitura, Biblioteca Volante e Banco do Livro Praça dos Ventos 17h30 às 18h30 Palhaço Gororoba e sua trupe 18h30 às 19h30 Palhaço Picolé Praça das Águas 18h às 20h Atividades lúdicas com os Bananas de Pijama 17h30 às 20h Brincadeiras infantis – Perna de pau, Macaca, Pula Corda, Elástico e Pebolim Mirantes 17h30 às 19h30 Cartunista Al Ramon Praça do Sol 18h30 às 19h30 Sanfoneiro Elson Garcia 19h30 às 20h30 Voz e violão com Zezinho Correa

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Você sabia que o Teatro Amazonas tem visitação gratuita para amazonenses?

‘Passo a Paço’ leva cinema gratuito a alunos da rede municipal de ensino

‘Clássica Cult’ leva trilha sonora de clássicos do cinema ao Teatro Amazonas com entrada gratuita