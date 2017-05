Venezuelanos tentam agredir manauara que impediu agressão e enforcamento de cão

Um grupo de indígenas venezuelanos tentou agredir uma mulher, que não teve o nome divulgado, na tarde deste sábado (6), após ela tentar impedir que crianças maltratassem e enforcassem um cachorro de rua.

O fato ocorreu nas imediações do Terminal Rodoviário de Manaus, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da cidade, onde os venezuelanos estão acampados desde o início de fevereiro.

De acordo com informações da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as crianças indígenas pegaram um cachorro e amarraram uma corda no pescoço do animal e começaram a balançar. Ao presenciar a situação, a mulher foi tentar intervir na situação, já que o animal corria o risco de ser enforcado.

Entretanto, no momento que se aproximou e tentou pegar o cachorro das crianças, o grupo de venezuelanos ficou revoltado e tentou agredir a manauara. Outras pessoas que estavam na rodoviária acionaram a polícia.

Testemunhas relataram aos policiais que a mulher teve que se esconder em um local dentro da rodoviária para não ser agredida.

Ainda segundo a 12ªCicom, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia saído do terminal rodoviário, por esse motivo não foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

Mara Magalhães

EM TEMPO