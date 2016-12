Venezuela reabre fronteira com a Colômbia em meio a caos monetário

A Venezuela reabriu, na manhã desta terça-feira (20), a passagem de pedestres na fronteira com a Colômbia, que estava fechada desde a semana passada devido, segundo o governo, à atuação de ‘máfias’ que estavam contrabandeando bolívares e desestabilizando a economia do país.

A decisão de reabrir a fronteira foi anunciada após uma conversa por telefone, nesta segunda-feira (19), entre os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, e Juan Manuel Santos, da Colômbia.

“Os presidentes concordaram em abrir a fronteira de maneira progressiva, com estrita vigilância e segurança”, informou no Twitter o ministro venezuelano da Comunicação e Informação, Ernesto Villegas.

Em 11 de dezembro, Maduro ordenou o fechamento das fronteiras com Colômbia e Brasil. A decisão gerou caos na fronteira colombiana, onde centenas de venezuelanos se aglomeram para tentar fazer a travessia.

No mesmo dia, o mandatário anunciou a retirada de circulação das cédulas de 100 bolívares, a de maior valor no país, equivalente a U$ 0,15 (R$ 0,51) na taxa oficial mais elevada.

Segundo o governo, a decisão foi tomada para atacar as ‘máfias’ que monopolizavam as cédulas nas zonas de fronteira com a Colômbia e o Brasil.

O anúncio da eliminação das cédulas de 100 bolívares provocou uma onda de protestos e saques que forçou o governo a prorrogar a vigência das notas até 2 de janeiro.

No domingo (18), o Banco Central da Venezuela anunciou a chegada ao país de novas cédulas de 500 bolívares, que deverão entrar em circulação no fim do mês.

O caos econômico na Venezuela tem provocado a escassez de alimentos e alimentado a crise política no país. A oposição exige que o governo convoque um referendo para consultar a população sobre a interrupção precoce do mandato de Maduro.

