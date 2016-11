Venezuela liberta ativista político preso desde 2014

Autoridades venezuelanas libertaram na noite de quinta-feira (17) o ativista e opositor Rosmit Mantilla, 33, preso há dois anos e meio por acusações de ter financiado uma onda de violentos protestos contra o governo. Mantilla era parte do grupo de mais de 130 ativistas considerados como “presos políticos” pela oposição do governo de Nicolás Maduro.

No início de novembro, autoridades libertaram uma parte dos presos, como um gesto para avançar o processo de diálogo entre governo e oposição, em tentativa de superar a crise política e econômica que vive o país.

A oposição, no entanto, considera que todos devem ser libertados, inclusive o líder da oposição, Leopoldo López, e o ex-prefeito de Caracas, Antonio Ledezma. Há meses, os opositores buscam a realização de um referendo para revogar o mandato de Maduro, que é acusado por eles pelas turbulências do país, mas enfrentaram uma sequência de entraves colocados pelos apoiadores do presidente.

“Informo ao país que há poucos minutos assinei meu documento de liberação. Muito obrigado, Venezuela, pelo apoio”, disse Mantilla. Ele foi detido em maio de 2014, após os protestos da oposição que tentavam pressionar pela renúncia de Maduro. As manifestações deixaram 43 mortos entre fevereiro e maio de 2014.

Na semana passada, foi transferido para a emergência do Hospital Militar, de acordo com líderes da coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD). Após libertado pelas autoridades, Mantilla seguiu para o hospital para se submeter a uma cirurgia de vesícula.

“Apesar da felicidade que sentimos, eu e meu filho, pela liberdade dele, não podemos estar totalmente felizes enquanto temos homens presos, enquanto mães como eu não podem dormir tranqüilas”, afirmou a mãe de Mantilla, Ingrid Flores, à rede colombiana NTN 24.

Maduro diz que, na Venezuela, não existem “presos políticos”, e sim “políticos presos” acusados de diversos crimes, incluindo terrorismo. A escalada da crise no país nos últimos meses levou o Vaticano a se engajar publicamente na tentativa da construção de um diálogo.

FolhaPress