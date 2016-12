Venezuela fecha fronteiras com o Brasil e Colômbia por 72 horas

Por determinação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a fronteira da Venezuela com o Brasil que fica entre Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana e Pacaraima, nordeste do estado de Roraima, está fechada desde a meia-noite desta terça (13) por 72 horas.

Nicolás Maduro alegou que o decreto determinando o fechamento da fronteira é para combater as máfias que estão contrabandeando a moeda nacional. O presidente determinou, também, o fechamento da fronteira da Venezuela com a Colômbia pelo mesmo período.

Em nota, o Itamaraty informou que a embaixada do Brasil em Caracas, recebeu uma Nota Verbal do ministério das Relações Exteriores da Venezuela informando sobre a decisão de fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela por 72 horas. Na Nota, a chancelaria venezuelana explica que a decisão se deve “à extração ilícita de notas da moeda venezuelana”, uma questão relacionada aos aspectos internos do país vizinho, a qual não nos cabe comentar.”

A Agência Brasil entrou em contato com o consulado da Venezuela em Roraima, mas ainda não obteve resposta.

Imigrantes

Na última sexta-feira (9) a Polícia Federal começou a deportar 450 venezuelanos em situação irregular no Brasil. Na terça-feira (13) a Justiça Federal ,em Roraima, suspendeu a deportação de venezuelanos. A Defensora Pública Roberta Alvin, autora do habeas corpus, disse que “a Defensoria Pública acredita que este tipo de procedimento, uma deportação em massa, não respeita a ampla defesa e o contraditório dessas pessoas.”

O governo brasileiro havia decretado situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional nos municípios de Pacaraima e Boa Vista devido ao grande fluxo de venezuelanos. A forte crise política e econômica da Venezuela gerou a imigração de cerca de 30 mil venezuelanos para o Brasil, nos últimos dois anos.

Agência Brasil