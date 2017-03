Vendida como suplemento, ‘pílula do câncer’ reacende desejo de pacientes

Entre a esperança de cura e as dúvidas a respeito da eficácia de um medicamento ainda em teste no Brasil, a fosfoetalonamina sintética, mais conhecida como “pílula do câncer”, passou a ser vendida como suplemento alimentar, nos Estados Unidos, reacendendo o ânimo de pacientes para obter a substância, via e-commerce, aqui no Brasil, onde está proibida a comercialização, desde o primeiro semestre de 2016.

Os estudos favoráveis indicam que a fosfoetalonamina pode provocar a queda de células cancerígenas no sangue por potencializar o sistema imunológico. É o que parece ter acontecido com Karola Caldas. Segundo ela, desde que começou a tomar a pílula, há um ano, os cânceres de pulmão e do fígado sumiram e os cânceres colorretal e dos rins estão 85% curados, de acordo com testes clínicos. Karola foi uma das primeiras pacientes do Amazonas a conseguir o direito de acesso ao medicamento.

Ela é criadora do Instituto Pró Vida Amazônia, que disponibilizará a medicação de forma gratuita a outros pacientes, por meio de um convênio com a Quality Medical Line. Os interessados deverão fazer cadastro e, posteriormente, adquirir as pílulas na sede da própria entidade. No entanto, ainda não há uma previsão para que os medicamentos fiquem disponíveis.

Karola descobriu a existência do câncer em julho de 2015 e insistiu no tratamento, mesmo diagnosticada com metástase, quando a doença se espalha por outras regiões do corpo. Entretanto, dois meses depois, a quimioterapia começou a causar necrose (morte do tecido) no fígado. Foi, então, que ela deixou os medicamentos de lado e passou a viver somente com a morfina, como tratamento paliativo. Pouco depois, em visita à igreja, Karola afirma ter recebido de Deus um aviso de que seria curada. No mesmo dia, assistiu a um programa que tratava da “pílula do câncer” e tomou como um sinal.

Em três dias tomando as pílulas, já estava sem dores e com disposição para trabalhar. Desde então, não quis mais esperar para contar para outras pessoas”, relembra.

Depois de meses tentando obter o remédio, em novembro do mesmo ano, o casal entrou com uma ação na Justiça do Estado de São Paulo e recebeu os primeiros 60 comprimidos. Em agosto, quando precisou novamente do medicamento, acionou o judiciário novamente, desta vez, em Manaus. Enquanto aguardava a decisão, prosseguiu com o tratamento a partir de doações de outros pacientes brasileiros.

Opinião médica

A gerente do serviço de oncologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), médica Brena Uratani, acredita que ainda que haja conflitos entre as entidades de classe responsáveis pela liberação do medicamento, mas que a questão mais importante é pensar nos pacientes. “Como entidade pública e fundação de saúde, temos que respeitar a legislação e usar os consensos dos que formulam os protocolos de tratamento. Não podemos prescrever a pílula”, informa.

Uratani relata que, muitas vezes, as famílias ou mesmo os pacientes chegam pedindo orientações para tomar o medicamento. “Tem muito tabu para falar sobre isso e alguns chegam para me dizer que conseguiram por doações em grupos na internet. Perguntam que horas devem tomar, mas não podemos falar de posologias. Não temos esse parâmetro, uma vez que os testes clínicos não foram aprovados, mas por questões de humanização, é estimulada a discussão sobre o assunto”, conta.

O médico geriatra Euler Ribeiro, 72, afirma que a pílula pode, sim, ser benéfica. “Está comprovado que esta substância é capaz de evitar a proliferação de células malignas que se multiplicam desordenadamente e causam lesões ao DNA. Nos Estados Unidos, os especialistas consideram a substância como um nutriente porque ela absorve as proteínas no organismo. Quem tem uma doença degenerativa, como o câncer, faz qualquer coisa para melhorar, além da quimioterapia e da radioterapia. Por que não tomar um medicamento que inibe essa proliferação de células malignas?”, questiona.

No site do Instituto Doutor Gilberto Chierice, um dos pioneiros na pesquisa que desenvolveu o medicamento, o médico lamenta a suspensão da venda do medicamento feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e diz acreditar que “qualquer forma de luta pela vida seja constitucional e que esse composto é um meio para aqueles que estão em uma situação prevista de morte”.

Pesquisa e comercialização

Os estudos acerca da pílula do câncer iniciaram na década de 1980, no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP). O primeiro teste oficial, feito em março de 2016, pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em ratos e camundongos, não trouxe bons resultados por não resultar na diminuição de tumores. Em novo estudo realizado pelo Laboratório de Oncologia Experimental da Universidade do Ceará, em maio do mesmo ano, a substância também foi reprovada. Atualmente, as pesquisas estão concentradas no Instituto do Câncer de São Paulo Octavio Frias de Oliveira.

Quanto à comercialização da fosfoetanolamina como suplemento alimentar, a Anvisa afirma em nota, que não se trata de uma substância proibida, porém, “para ser comercializada, de acordo com a legislação brasileira, e em conformidade com as regras praticadas em todos os países desenvolvidos do mundo, precisa estar registrada na Anvisa”. A nota ainda deixa claro que estão suspensas, como medida preventiva, as propagandas e publicidades do produto “Fosfoetanolamina Phospho Ethanolamine”, da marca Quality Medical Line.

Laize Minelli

EM TEMPO