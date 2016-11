Vendedores de banana invadem ruas de Manaus

Uma fruta comum na Região Norte e consumida tanto crua quanto em receitas doces e salgadas, a banana tem invadido as ruas da capital amazonense nas últimas semanas. Nas principais esquinas da cidade, é possível encontrar com facilidade vendedores ambulantes oferecendo o produto. A boa safra e a redução dos preços fizeram com que a fruta chegasse à mesa do consumidor com mais frequência.

Entre as pessoas que fornecem a banana aos ambulantes está o feirante José Roberto, 48, que trabalha há mais de 1 ano na feira da Banana, no Centro. Segundo ele, a fruta é uma das que mais têm saída, em comparação com as demais, pois é vendida tanto verde quanto madura. Por dia, ele vende em média 340 cachos e emprega sete funcionários, entre repositores e carregadores.

“Da banana você aproveita até a casca para fazer adubo. É uma fruta completa. Seja para mingau, fritar ou cozinhar, a banana é a fruta que as pessoas mais compram. É muito difícil encontrar alguém que não goste. Para se ter uma ideia, eu vendo semanalmente duas carradas trazidas de caminhão, o que significa, aproximadamente, 2,4 mil cachos por semana. A maioria das pessoas que compram revendem nos semáforos e conseguem uma boa renda”, disse Roberto.

Os benefícios da banana para a saúde devem-se a sua riqueza em potássio, magnésio, fibras, triptofano e vitaminas. O aquecimento nas vendas, segundo a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempab), é reflexo da boa safra dos bananais plantados no Sul do Estado de Roraima, que serve para abastecer 44 feiras e oito mercados.

De acordo com o vendedor Luciano Silva Beltrão, 40, que trabalha no cruzamento da rua professor Marciano Armond com avenida Humberto Calderaro, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, a renda arrecadada chega a mais de dois salários mínimos por mês. Antes de ser vendedor, ele trabalhava como pedreiro e faturava pouco mais de R$ 1 mil mensalmente.

“Eu resolvi vender banana no sinal porque o fluxo de pessoas em veículos é grande e vendemos tudo muito rápido. Uns amigos me convidaram e eu resolvi fazer o mesmo. Eu vendo cada palma por até R$ 5 e consigo pagar aluguel, escola para os filhos e alimentação. É um trabalho difícil, pois ficamos ao Sol por mais de cinco horas direto, mas é gratificante sair daqui com as caixas vazias”, explicou.

Conforme a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), o setor de frutas apresenta um grande potencial empregador e de geração de renda proporcionando, aproximadamente, 5 milhões de empregos.

