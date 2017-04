Haitianos e Venezuelanos ocupam ruas do Centro de Manaus

Nem mesmo a presença da Polícia Militar e dos fiscais da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempab) está conseguindo evitar o retorno dos ambulantes para as calçadas de diversas vias do centro da cidade, que possuem restrições sobre o uso do espaço público, já revitalizados pela prefeitura, para fins comerciais. Atualmente, estrangeiros como haitianos e venezuelanos têm contribuído para o crescimento de pequenos pontos de vendas nos logradouros.

Tem sido cada vez mais comum consumidores se depararem com barracas improvisadas de frutas, eletroeletrônicos e confecções espalhadas por toda a extensão da avenida Eduardo Ribeiro. Lojistas que chegaram a ver recentemente o passeio público livre desse tipo de atividade, reclamam da omissão dos fiscais responsáveis pela ordem e preservação do local.

“Hoje, os ambulantes não se intimidam mais com as fiscalizações. Antes eles corriam e escondiam as mercadorias. Agora, eles agem como se estivessem trabalhando na legalidade, dentro de uma loja, pagando impostos. A culpa dessa situação ter chegado a esse ponto, em parte é dos fiscais, que não tomam nenhuma atitude severa para garantir a ordem nas calçadas. A prefeitura conseguiu retirar os ambulantes e revitalizar o Centro. Infelizmente tudo está voltando a ser como era antes”, disse o comerciante

Luís Nogueira.

Prejuízos

Para quem frequenta a avenida Eduardo Ribeiro, esse tipo de atividade, além de trazer prejuízos às empresas formais, provoca poluição visual e contribui para o aumento da criminalidade. O auxiliar de produção Márcio Lima, disse que o meio usado pelos ambulantes para atrair os consumidores é algo inconveniente, que por muitas vezes, os afasta do centro da cidade.

“Sei que todo mundo precisa trabalhar para sobreviver, mas não concordo com esse tipo de atividade. A prefeitura deu todo o amparo para eles, mas preferem estar nas ruas a estar em um lugar decente. Só venho no Centro quando realmente é necessário. Não suporto escutar os ambulantes gritarem no meu ouvido. Tem uns que são tão ousados que chegam a puxar nosso braço”, relatou o auxiliar de produção.

Em outras vias

O mesmo cenário tem sido constantemente visto em outras ruas do Centro. Na rua Miranda Leão, em frente à igreja dos Remédios, comerciantes daquela região estão disputando a atenção e a preferência dos consumidores com os ambulantes. Na rua Henrique Martins, o comércio informal timidamente começa a retornar, com barracas improvisadas e pequenas para não chamar a atenção da fiscalização.

Acordo garante a retirada

Em janeiro deste ano, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE–AM) firmou um acordo judicial com a Prefeitura de Manaus para garantir aos vendedores ambulantes e comerciantes informais da cidade o direito de defesa em ações de fiscalização. O acordo foi firmado em audiência preliminar, realizada na 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal.

Segundo o acordo, vendedores ambulantes e donos de barracas que estejam fincadas no solo, em caráter permanente e que possuem autorização documentada para exercer a atividade, têm garantido o direito de continuar a exercer a atividade profissional. A DPE informou que o direito de defesa está garantido na Lei Municipal 1997/2015. Caso eles sejam flagrados sem portar a autorização, o prazo de defesa – no caso de serem autuados pelos fiscais da Sempab – é de 20 dias corridos.

Se os fiscais constatarem que há o exercício ilegal da profissão, ou seja, se eles não tiverem a permissão para atuar como vendedor ambulante e comerciante informal, poderão ter o material de trabalho removido pelos fiscais da Sempab imediatamente e, mesmo nesses casos, eles também têm a oportunidade de apresentar defesa, garantida por lei.

Ainda segundo o acordo, a Sempab se compromete a acrescentar no Auto da Notificação que o notificado poderá apresentar defesa escrita – feita pessoalmente ou por meio de advogado ou defensor público – perante o órgão público, situado na rua Carvalho Paes de Andrade, São Francisco, Zona Sul.

O EM TEMPO tentou falar com alguns ambulantes, mas a maioria evitou comentar sobre o assunto. Apenas uma pessoa que preferiu não se identificar, disse que o retorno para a Eduardo Ribeiro foi a única forma de aquecer as vendas que estavam quase paradas.

Até o fechamento desta edição, a Sempab, não respondeu os questionamentos feitos pelo jornal, sobre quais ações estão sendo deflagradas no centro da cidade para inibir o retorno dos ambulantes e de como estaria sendo feito as fiscalizações nos pontos citados.

Gerson Freitas

EM TEMPO