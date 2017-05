Vendedor morre em hospital após ser baleado com seis tiros na Zona Norte

O vendedor Wertemon Gustavo Araújo, 21, morreu na madrugada deste domingo (14), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa, após ser atingido com seis tiros, por volta das 23h30 da noite de sábado (13), na comunidade Mundo Novo, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



Segundo a polícia, testemunhas disseram que Wertemon estava em um bar, quando um homem, ainda não identificado chegou no estabelecimento e fez os disparos na vítima. Em seguida o suspeito fugiu e entrou em um veículo, de características não informadas, que estava aguardando para a fuga em outra rua. A dupla fugiu sem ser identificada.

Wertemon foi atingido na região da cabeça e tórax e socorrido, em um carro particular até o SPA Danilo Corrêa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Ainda de acordo com a polícia, familiares se negaram a passar informações.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo do vendedor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri