Vendedor é perseguido e morto após testemunhar crime no Novo Aleixo

Após presenciar uma tentativa de homicídio o vendedor ambulante Wallace Bruno Alho Siqueira, de 23 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (23). O crime aconteceu por volta das 3h30, no beco da Vila, na avenida Ibicaré, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o pai da vítima, que pediu para não ter o nome divulgado, o filho era usuário de drogas e foi perseguido e morto por ter presenciado uma tentativa de homicídio em uma rua onde costumava consumir os entorpecentes.

“Meu filho costumava sair de casa todas as noites para usar drogas, momentos antes dele ser morto ele ouviu uns tiros e viu quem estava atirando. Então os dois homens perseguiram ele e o mataram”, contou o pai de Wallace.

Ainda segundo os familiares da vítma, o principal suspeito de ter assassinado Wallace é um traficante de outro bairro, membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), identificado apenas como “Macaco”.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e contaram à reportagem que testemunhas do crime relataram que os suspeitos do homicídio estavam em uma motocicleta de características não divulgadas, e fugiram do local após assassinarem o ambulante.

O atirador encurralou a vítima dentro de uma vila, de acordo com os moradores do local, é bastante comum ver movimentos suspeitos durante a noite e madrugada, quando criminosos costumam usar o beco como rota de fuga, ou para consumir drogas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO