Vendedor é morto com tiro na cabeça na Zona Leste

O vendedor Jânio Rodrigues de Lima, 28, foi assassinado com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira (19). O crime ocorreu na travessa Careiro, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), moradores do bairro trafegavam pela via quando avistaram a vítima caída na rua e acionaram a polícia.

A mãe do vendedor, a também vendedora Arlene de Jesus, 55, apareceu no local do crime e reconheceu que o corpo era do seu filho.

Segundo a mulher, Jânio havia saído de casa para beber com amigos e, horas antes de ser morto, ligou dizendo que já estava voltando para a residência. Entretanto, no decorrer do caminho, segundo a polícia, o homem foi abordado por suspeitos que efetuaram o tiro.

O corpo do vendedor foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. A DEHS investiga o crime.

