Vendedor e ajudante são cargos mais requisitados

Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontou as principais funções oferecidas pelas empresas em Manaus por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) nos últimos 12 meses.

Entre as funções mais requisitadas pelo mercado se destacam: alimentador de linha de produção, faxineiro, servente de obras, vendedor de comércio varejista e ajudante de motorista.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) oferece o serviço de cadastro e direcionamento de trabalhadores ao emprego nos atendimentos realizados nos postos do Sine–Manaus, localizados nos bairros Cidade Nova e Centro.

Diariamente, os dois postos atendem, em média, 900 trabalhadores para serviços de cadastro e encaminhamentos. Os setores da indústria e do comércio se destacam nessa procura. Vale lembrar que os encaminhamentos ao emprego ocorrem conforme as vagas oferecidas pelas empresas.

“O Sine-Manaus mantém uma equipe especializada em recursos humanos no call center, que faz uma pesquisa no cadastro de trabalhadores e encaminha o candidato que tiver o perfil solicitado pela empresa”, explicou a diretora do Sine Manaus, Margareth Cavalcante.

Ela afirmou, ainda, que o Sine não seleciona o trabalhador pelo horário de chegada dele nos postos de atendimento e, sim, pelo perfil profissional solicitado pela empresa. “Por essa razão, não há necessidade de se dormir em filas na frente do Sine”, completou.

Qualificação

Para atender as demandas de vagas das empresas, a Semtrad, que administra o Sine-Manaus, também realiza o serviço de capacitação dos trabalhadores por meio de cursos oferecidos em parcerias com instituições reconhecidas no mercado, como o Serviço Nacional de Apoio à Indústria (Senai) e o Serviço Nacional de Apoio ao Comércio (Senac).

“No ano passado, mais de 2 mil trabalhadores foram qualificados e estamos finalizando o calendário para 2017, onde serão contemplados cursos voltados ao aperfeiçoamento dos industriários e dos profissionais de vendas”, declarou o diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro.

Oportunidade

Mário dos Santos, 33, está entre os trabalhadores que conseguiram uma vaga de emprego após fazer um dos cursos oferecidos pela Semtrad em parceria com o Senac. “Fiz um curso de vendas e foi fundamental para eu ser selecionado para uma vaga em um centro de compras da cidade”, comemorou.