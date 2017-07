Vendedor de churrasco é morto com 5 tiros no Lírio do Vale

Após uma discussão com um homem, ainda não identificado, o autônomo Jhônatas Vasconcelos Pereira da Silva, de 23 anos, foi baleado com cinco tiros, na noite do último sábado (1). O crime aconteceu em frente a casa da vítima, na rua Vale do Sol, bairro Lírio do Vale 1, Zona Centro-Oeste, onde também havia venda de churrasco. O autônomo foi socorrido e levado ao SPA do bairro Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também: Homem é morto em frente à esposa grávida na Cidade Nova

De acordo com o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jhônatas brigou com um homem e, após a discussão, o suspeito teria ido embora do local. Momentos depois, dois homens em motocicletas diferentes, passaram em frente à casa e atiraram em direção à vítima, que tentou correr, mas acabou sendo atingido com tiros na cabeça e no abdômen.

Os suspeitos fugiram e até o momento não foram identificados. Não há informações sobre a motivação da briga . O caso é investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Menina de 4 meses morre em Manaus e Polícia investiga pai por maus-tratos

Menina de 4 meses morre em Manaus e Polícia investiga pai por maus-tratos

Homem é morto à facadas na Grande Circular