Vendas para o Dia dos Namorados em Manaus devem crescer 1,6%

As vendas para o Dia dos Namorados em Manaus deve crescer 1,6%. A pesquisa é da Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas (CDL Manaus). Os dados apontam que as vendas devem ficar em 1,6%, e o gasto com o presente deve ficar em torno de R$ 90, com um crescimento da receita em R$ 46 milhões. A pesquisa ouviu 550 pessoas no período de 2 a 3 de maio. Entre os presentes escolhidos para comprar estão: perfumes e similares (18,9%) e vestuário (14,7%).Em relação aos valores a serem gastos, 22,59% pretendem gastar menos que R$ 50; 21,15% planejam desembolsar entre R$ 50,01 a R$ 100; 14,44% vão gastar R$ 100,01 a R$ 150.

O presidente da Federação do Comércio, José Roberto Tadros, estima um crescimento no comércio de 3% a 5%, com o Dia dos Namorados. “A economia parece se distanciar da política, mas apesar de estar melhorando, ainda não deu para reduzir a taxa de emprego e isso ainda afeta o poder de compra”, explicou.

Confiança empresarial

O Índice de Confiança Empresarial no Brasil avançou 1,2 ponto em maio na comparação com abril (0,0 ponto) e atingiu 86,4 pontos, o maior nível desde os 87,7 pontos registrados em dezembro de 2014. Os dados foram divulgados nesta quarta (31) pelo Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). As informações são da Agência Brasil.

Com o resultado de maio, na avaliação do superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloísio Campelo Jr., a confiança empresarial manteve a tendência de alta observada desde o início do ano.

“A boa notícia é a redução entre o nível dos indicadores que medem a percepção sobre o presente e os de expectativas. A má notícia é que a maior parte da coleta de dados para o fechamento deste mês já havia sido realizada quando uma nova crise política foi deflagrada no país, em 17 de maio”, disse Campelo Jr.

Para Campelo,”o aumento da incerteza provocado por eventos dessa natureza tende a impactar negativamente as expectativas”.

A alta da confiança empresarial ocorreu nos dois segmentos com maior peso na composição do indicador: indústria e serviços. Segundo a FGV, no comércio houve ligeira queda (-0,5 ponto), após alta acumulada de 10,2 pontos nos três meses anteriores, enquanto a construção continua apresentando resultados bem inferiores aos dos outros setores, retratando um setor ainda em clima de recessão.

EM TEMPO