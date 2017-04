Vendas imobiliárias crescem no Amazonas

Representantes do setor imobiliário se reuniram nessa sexta-feira (28), em Manaus, para apresentar os sinais de melhorias nas vendas dos empreendimentos, no Amazonas. Durante o mês de março, as vendas resultaram em boa perspectiva, com um total de 197 unidades comercializadas, gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 66,1 milhões.

O bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, teve o maior número de vendas, um total de 29 unidades, seguido do bairro Ponta Negra, com 27 unidades, e Adrianópolis, com 22 unidades.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado mobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Romero Reis, neste ano o mercado é reflexo da economia, que está numa retomada do processo de crescimento. Portanto, acaba sendo natural que haja uma estabilidade nos indicadores. “Temos, como exemplo, a geração de empregos. Em janeiro, ainda foi negativa, mas quando chegou em fevereiro, houve uma geração positiva de postos de trabalho. Todos ficaram animados e, quando chegou março, os indicadores negativos voltaram. O cenário é um sinal de que a economia está melhorando”, disse Reis.

Tendência

O presidente da Ademi-AM explicou que o setor acredita que, no segundo semestre deste ano, o mercado imobiliário vai acompanhar essa tendência e deve voltar a ter indicadores próximos aos do ano passado. Ele disse, ainda, que os indicadores apontam que alguns bairros tiveram crescimento interessante de vendas, mas a questão é “bem servida”. “Dos 65 bairros que o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) cadastra, 23 têm empreendimentos de associados à Ademi”, explicou o dirigente empresarial.

Para Reis, esse fator mostra que o consumidor tem diversas opções, que variam de apartamentos compactos, inclusive enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, no qual há taxas de juros subsidiadas, como também produtos de classe média e de alto luxo.

O presidente da Ademi-AM explicou, também, que o mercado imobiliário Manaus não está alheio ao problema econômico do país.

