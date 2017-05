Vendas em shoppings de Manaus crescem 8%

As vendas nos shopping centers de Manaus apresentaram melhoria no primeiro trimestre deste ano. Apesar da crise econômica ainda afetar alguns setores do comércio local, houve centros comerciais que registraram um crescimento nas vendas de até 8%. Os aumentos foram registrados, em especial, nas datas comemorativas, tais como o Dia das Mães, e a expectativa é de que as próximas datas festivas tragam números satisfatórios para os lojistas.

O Millennium Shopping apresentou um crescimento de 8% nas vendas no primeiro trimestre do ano. E o número foi positivo, a partir dos trabalhos desenvolvidos por meio de promoções, eventos e campanhas em das comemorativas.

Como atrativos para chamar mais clientes, o Millennium Shopping informou que está repleto de novidades, entre elas, a universidade ESB com cursos de pós-graduação inéditos em Manaus, as salas de cinema da rede Cinépolis, entre outras.

Ainda de acordo com o shopping, sobre o processo de novas contratações o quadro de colaboradores do centro comercial não deve ter crescimento, mas a expectativa é de que as novas operações contratem mão de obra, como vendedores, caixas, estoquistas e atendentes.

A presidente da Associação de Lojistas do Amazonas Shopping (Alasc), Mercedes Braz, explicou que as vendas no centro comercial se mantiveram empatadas com o ano passado. Porém, alguns segmentos, os mais votados para datas comemorativas, tiveram uma melhora razoável.

Conforme a dirigente, o trimestre ainda não foi bom para o comércio, mas a expectativa é de que melhore nos próximos meses. Mercedes lembrou que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no Amazonas parou de cair. “A recuperação na economia vai ter, mas vai demorar bastante. Entretanto, já vemos que o cenário está mudando positivamente”, disse a representante.

Com o desemprego parando de cair, e o surgimento de novas contratações, Mercedes Martine disse que já vai dando um animo para a economia, mas a expectativa é que haja uma melhoria, ainda este ano, uma vez que o comércio está bastante penalizado, é o que explicou a representante dos lojistas do Amazonas Shopping Center.

Estratégias

As metas para alavancar o crescimento nas vendas, segundo Mercedes, é investir nas próximas datas festivas, tais como Dia dos Namorados, Dia dos Pais, o Dia das Crianças e a Black Friday no fim do ano. A ideia dos lojistas é se programa para as temporadas.

A presidente da Alasc explicou que os lojistas estão apostando na data de 1° e junho, que celebra o Dia de Liberdade de Imposto (DLI). “Cada loja vai colocar um produto livre de imposto para o consumidor ver o tanto de carga tributária que pagamos”, finalizou Mercedes.

Dia das Mães

O Shopping Manaus ViaNorte informou que teve um crescimento em torno de 20% nas vendas do Dia das Mães e as lojas estão fazendo promoções para chamar a atenção dos cliente. O centro comercial explicou que houve uma melhora no índice de ocupação das salas do shopping com inaugurações nos últimos 30 dias.

Henderson Martins

EM TEMPO