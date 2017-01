Vendas de condicionadores de ar estão aquecidas

A chegada do verão nas regiões Sul e Sudeste do país anima a indústria de condicionadores de ar do Polo Industrial de Manaus (PIM). As empresas projetam aumento da produção e das vendas neste período.

De acordo com estimativa do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), os estabelecimentos industriais e comerciais possuem estoque suficiente para atender a demanda até o Carnaval, quando a produção voltará a aquecer.

O presidente do Cieam e diretor do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos e Similares de Manaus (Sinaees), Wilson Périco, disse que a tendência de aumento é certa para esta época do ano.

“O país só passa a funcionar de verdade depois do Carnaval. Então, temos que aguardar o movimento do comércio e manter o otimismo dos empresários. A tendência é sempre que haja aumento na produção”, explica.

Périco diz ainda que as empresas se preparam para este período sazonal e levam até 60 dias para concluir o ciclo de produção e venda de estoque. Mas existe grande dependência da temperatura do país e a expectativa de venda também depende desse fator.

Quanto às contratações, o Cieam afirma que ainda é cedo para citar valores, tendo em vista que as admissões dependem do aumento da produção.

No caso da empresa LG, para este ano a expectativa é de que as vendas superem as metas alcançadas em 2016. “O verão é sempre uma época em que a comercialização desse tipo de produto registre alta. O calor intenso em quase todo o Brasil faz com que a procura por aparelhos de ar-condicionado aumente”, diz a empresa em nota.

A grande aposta da companhia para alavancar as vendas continua sendo a tecnologia “Inverter”, que possibilita a utilização do aparelho de ar condicionado tanto no verão quanto no inverno, sendo útil também em regiões mais frias como Sul e Sudeste.

“O sistema ‘Inverter’ chega a utilizar 60% menos energia que os aparelhos convencionais. Nossa expectativa em 2017 é de crescimento como um todo e melhoria no cenário econômico do Brasil. Estamos trabalhando com essa perspectiva”, finaliza a nota da empresa LG.

Aquecimento

Estados do Sudeste, como o Rio de Janeiro, que também importa produtos do PIM, já registram um crescimento nas vendas de condicionadores de ar nesse início do ano de até 41%, como aponta pesquisa realizada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio) na capital fluminense.

O estudo aponta que ocorreram aumento ainda nas vendas de climatizadores (21%) e ventiladores (38%). Por parte dos lojistas que responderam à pesquisa 38% afirmaram que não aumentaram o estoque dos equipamentos devido à baixa procura durante todo o ano de 2016, oriunda da crise econômica. Outros 62% disseram ter estoque suficiente para atender a demanda.

Joandres Xavier

EM TEMPO