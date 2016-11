Vendas de fim de ano devem crescer até 4%, diz Fecomércio

As vendas de Natal e de fim de ano devem alavancar o comércio amazonense, que deverá registrar um crescimento de até 4%, em 2016, de acordo com estimativa divulgada pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

Nas ruas do centro de Manaus, os artigos natalinos continuam sendo uma unanimidade para o consumidor, que mesmo com orçamento ainda limitado, comprou os adereços para complementar as decorações que serão reaproveitadas do Natal do ano passado. Os lojistas acreditam que o fluxo de consumidores deverá aumentar nas próximas semanas, que vão anteceder as festividades.

Recuperação

O presidente da Fecomércio-AM, José Roberto Tadros, explica que, neste ano, as expectativas para o Natal são bem melhores que as do ano passado. “Nas nossas previsões, não será nada espetacular até porque o desemprego continua alto e a massa salarial diminuiu, porém, estamos em processo de recuperação. Este ano vai ser melhor que o ano passado, quando o setor comercial não deslumbrava nada”, declara o empresário ao mostrar otimismo.

Jornal EM TEMPO