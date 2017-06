Venda de material de construção cresce no Brasil e em Manaus

As vendas do varejo de material de construção no Brasil cresceram 5% em maio, em comparação a abril. No acumulado dos últimos 12 meses o índice ainda é negativo em -6%. No entanto, essa evolução nas vendas, apesar de tímida, já anima quem está por trás do balcão. Aqui em Manaus, vendedores ouvidos pela reportagem estão otimistas.

Segundo a pesquisa, solicitada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), de janeiro a maio deste ano o setor registrou alta de 6%. Se comparado a maio de 2016, o aumento chegou a 9%. A pesquisa entrevistou 530 lojistas em todo país.

Manaus

A região Norte foi a que mais ajudou a puxar os números do setor para cima. Segundo a pesquisa, as vendas nessa região chegaram a 46% de crescimento entre maio e abril.

A pesquisa não estratifica o dado por capital. Ou seja, não há informações desse crescimento em Manaus, porém alguns vendedores ouvidos na reportagem falam em algo que varia entre 3% a 5 %.

Há 27 anos vendendo material de construção, Francisco Domingos, de 52 anos, que trabalha em uma loja na avenida Boulevard Álvaro Maia, em Adrianópolis, disse não ter sentido esses 46% medido pela pesquisa nacional. Para ele, houve sim um crescimento nas vendas entre abril e maio. “Não tem crescido tanto assim, não. Tem dia que a venda está devagar, tem dias que está bem. Mas esse último mês melhorou e ficou mais aquecido. Eu acredito que melhorou uns 5%”, opinou o vendedor.

Já na Zona Leste, o vendedor Romildo de Souza, 40, disse que o salário dele do mês de maio vai aumentar 3%. Segundo o profissional que está há 20 anos no mercado, foi perceptível o aumento nas vendas de material de construção no último mês. “O que mais eu vendo aqui é cimento e ferragens. As pessoas voltaram a construir”, defendeu.

Os resultados

De acordo com a pesquisa da Anamaco, todas as regiões apresentaram resultados favoráveis, com destaque para o Norte e Centro-Oeste onde 46% e 43% dos lojistas, respectivamente, tiveram volume de vendas em média 16% superior a abril. No Nordeste, 76% dos entrevistados registraram aumento de vendas entre 10% e 20% no período. Já no Sul, 50% dos lojistas afirmou que teve aumento de vendas de até 10%, enquanto que 86% dos comerciantes do Sudeste registraram alta de 10% a 20%.

“Depois de dois dos piores anos da história do nosso setor, estamos apresentando um ritmo constante de recuperação que foi bastante influenciado pela liberação dos recursos das contas inativas do FGTS. Segundo o IBGE e a Pesquisa Mensal do Comércio, dos R$ 5,5 bilhões liberados em março, mais de R$ 594 milhões (cerca de 22,4% do total) foram gastos no nosso setor e isso teve uma influência muito positiva nas nossas vendas”, explica Cláudio Conz, presidente da Anamaco.

Para junho, 54% dos lojistas espera que o volume de vendas continue crescendo no mês. O mercado, porém, mostra-se sensível à instabilidade política. O pessimismo do setor com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses cresceu de 29% para 46%.

Apesar disso, 12% dos entrevistados pretendem contratar novos funcionários já em maio (aumento de 2% com relação a abril) e 1/3 dos lojistas pretende fazer novos investimentos ainda em 2017.

Márcio Azevedo

