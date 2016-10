Venda de ingressos para o Rock in Rio 2017 começa em novembro a R$ 435

Os fãs árduos do Rock in Rio que quiserem garantir a presença no festival antes mesmo do anúncio completo das atrações terão de desembolsar entre R$ 217,50 (meia-entrada) e R$ 435 (inteira) pelo ingresso antecipado.

A produção do evento anunciou nesta quinta-feira (27) a venda do Rock in Rio Card, que tem início no dia 10 de novembro, às 22h, no site Ingresso.com. Há limite de quatro ingressos por CPF, sendo apenas um deles uma meia-entrada. A pré-venda das entradas para membros do Rock in Rio Club acontece de 3 a 9 de novembro.

O portador do Rock in Rio Card deverá escolher no site do festival a data em que deseja comparecer ao evento. A escolha pode ser feita entre 6 de fevereiro e 4 de abril de 2017, quando o line-up completo do evento já deverá ter sido anunciado -por enquanto, apenas as bandas Maroon 5, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers estão confirmadas.

A sétima edição brasileira do Rock in Rio acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro de 2017, no Rio.

