Venda de ingressos para o Festival de Parintins inicia dia 15

Com ingressos a partir de R$250, a Amazon Best Editora e Eventos inicia a venda dos ingressos do 52º Festival Folclórico de Parintins no próximo dia 15 de fevereiro, a partir das 9h, em Manaus e no Município de Parintins (a 369 km de Manaus).

As informações foram repassadas pelo diretor da Amazon Best, Valdo Garcia, que divulgou a tabela de vendas, incluindo locais, valores e novo formato, durante uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (3).

As vendas serão feitas online e por noite de espetáculo, além de passaportes para duas ou três noites. Os valores dos ingressos foram mantidos com a mesma tabela do ano passado. A decisão partiu dos bumbás e da empresa comercializadora. O 52º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho.

Os ingressos da arquibancada especial para as três noites custam R$ 800, duas noites R$ 580 e uma noite R$ 320. A arquivada central custa R$ 1.050 as três noites, R$ 770 duas e R$ 420 uma noite. Há venda de entrada para cadeiras, do tipo 1 e 2, sendo que os valores custam R$ 820 e R$ 600, para as três noites, respectivamente.

Os valores para as duas noites são R$ 600 no tipo 1 e R$ 450 no tipo 2, além do ingresso individual de R$ 330 (T1) e R$ 250 (T2). Os sócios dos dois bois têm 7 dias para a compra prévia dos ingressos, a partir do dia 6 de fevereiro. Há opção de compra de ingresso para os camarotes dos bois Caprichoso e Garantido. Os interessados devem entrar em contato com a empresa responsável pela venda.

Os pontos de vendas para o público são: a sede da Amazon Best em Manaus, situada na Rua Rio Juruá, 95, Vieiralves, Zona Centro Sul, e na sede da Amazon Best em Parintins, na rua Vieira Junior, 754, Centro. As lojas vão funcionar de 9h às 18h, de segunda à sexta. Em Parintins, de segunda a sexta das 8h às 12 horas e das 14 às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h.

Com informações da assessoria