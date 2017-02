Venda de ingressos para Flamengo e Vasco inicia neste sábado na internet

Os amantes do clássico carioca podem começar a comemorar. Isso porque, neste sábado (18), iniciam, a partir das 11h (horário local), as vendas online dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Vasco, pelo returno da fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB). A partir desta segunda-feira (20), os tickts vão poder ser adquiridos em quatro pontos físicos da capital amazonense, com pagamento em cartão de débito ou dinheiro.

O duelo acontece dia 11 de março, às 14h (horário Manaus), na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil. O evento, que recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), acontece pela primeira vez em Manaus e será o segundo ‘Clássico dos Milhões’ da história do NBB. Dos 10 mil ingressos que serão colocados à venda, 70% correspondem à torcida do Flamengo, que é o mandante da partida, e os outros 30% ao Vasco.

Setores

Estarão disponíveis para compra quatro setores, sendo arquibancada superior (R$40), arquibancada inferior (R$60), cadeira de quadra de fundo (R$120) e cadeira de quadra lateral (R$150). Todos os valores correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

Os pontos de venda do Flamengo são no guichê 1 da Arena Amadeu Teixeira, Loja Oficial do Flamengo no Carrefour de Flores, Adidas do Shopping Sumaúma (avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova,) e Adidas do Shopping Ponta Negra (avenida Coronel Teixeira, 5705 ). O ponto físico de venda do Vasco será único, sendo no guichê 2 da Arena Amadeu Teixeira.

“Essa é a primeira vez do clássico que o Flamengo vai ser o mandante e, por isso, o maior número de bilhetes é da torcida rubro-negro, algo estipulado por regra. Desta forma, vale frisar que o torcedor do Vasco caracterizado terá direito apenas aos assentos da arquibancada superior e o restante é todo do Flamengo. Por contrato, a venda dos bilhetes tem que iniciar nos dois primeiros dias por internet e, após, abrem os pontos físicos. Estamos seguindo à risca as recomendações do NBB e temos certeza que o evento será um sucesso na nossa Cidade”, disse um dos organizadores do jogo em Manaus, George Fróes.

Aqueles que optarem pela cadeira de quadra de fundo ou lateral, poderão participar de promoções especiais, sorteios, conhecer os jogadores, entre outras ações que serão ofertadas e informadas previamente pela organização do evento.

Clássico

Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa do NBB. O Flamengo é cinco vezes campeão da organização e atualmente é líder empatado com Brasília, enquanto que o Gigante da Colina está na sétima posição. Para o duelo em Manaus são esperados os grandes destaques das equipes, como Marcelinho (ala), Marquinhos (ala) e Olivinha (Pivô) pelo Fla, além de Drudi (pivô), Gaucho (ala) e Hélio (armador) pelo Vasco. Vendas online somente pelo http://guicheweb.com.br/

Ingressos/ Valores

Arquibancadas Superior

R$ 40 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Arquibancada Inferior

R$ 60 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra de Fundo

R$ 120 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento

Cadeira de Quadra Lateral

R$ 150 – Preço meia-entrada ou 1kg de alimento