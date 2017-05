Venda de ingressos para Brasil x República Dominicana inicia nesta quarta

O amistoso preparatório de vôlei entre Brasil x República Dominicana acontece daqui poucos dias, no dia 30 de maio, às 20h30, na Arena Amadeu Teixeira. E nesta quarta-feira (24), os pontos físicos para a compra dos ingressos começarão a funcionar. Assim, a população terá dois pontos à disposição: a Arena Amadeu Teixeira, localizada na Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, das 10h às 19h, e o Shopping Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste, que vai seguir o horário do centro comercial, das 10h às 22h.

O evento, que serve de preparação para a temporada 2017, é uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Federação Amazonense de Voleibol (FAV).

Os ingressos para o jogo são oferecidos por setores, sendo: R$ 50 arquibancada superior, R$70 arquibancada inferior, e R$200 área vip. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

No shopping Ponta Negra, a venda será feita na loja 36B.1, piso 1, corredor da loja Bemol. E quem for adquirir o ticket, poderá usufruir de um espaço temático na praça central para a criança praticar voleibol. A brincadeira será gratuita e visa apresentar a modalidade aos pequenos e incentivar a prática esportiva.

“Será montada uma mini quadra de vôlei no shopping e esta ação é para chamar atenção também dos pais e crianças para a importância da prática esportiva. Quando se faz um evento desses na nossa Capital, junto com nossos apoiadores pensamos num legado a se deixar e, com certeza, o exemplo de qualidade de vida, de fazer esportes, é sempre importante para aqueles que consideramos como o futuro, que são as crianças e os jovens. Além disso, no shopping estão previstas ações promocionais”, disse o gerente da Sejel, André Galvão.

As vendas, tanto na Arena Amadeu Teixeira, como no shopping Ponta Negra, funcionarão todos os dias incluindo os domingos. Aqueles que desejarem adquirir o ingresso pela internet, basta realizar a compra pelo sitewww.tudus.com.br. A carga total é de dez mil bilhetes.

Amistoso e Palestra

Brasil e República Dominicana se enfrentam em Manaus em busca de preparação para os principais compromissos da seleção feminina, como o Montreux Volley Masters, o Grand Prix, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões. A “Terrinha Baré” foi escolhida para sediar o evento após o sucesso de público na última edição da Superliga, com média de 5 mil torcedores por jogo e a expectativa é de casa cheia para acompanhar o time verde e amarelo.

Com informações da assessoria