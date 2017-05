Venda de carros cresce nos primeiros cinco meses de 2017, diz Anfavea

O mercado automotivo deve voltar a ter um indicador positivo. Dados parciais levantados pela Anfavea (Associação Nacional das Montadoras) mostram que as vendas acumuladas nos primeiros cinco meses de 2017 vão superar igual período do ano passado.

Os números computados até a manhã desta sexta (26) registram alta de 0,2% nos emplacamentos de veículos de passeio e de 0,8% nos de comerciais leves entre janeiro e maio.

Ao fechar a conta total, que inclui veículos pesados, há queda de 0,4%: ônibus e caminhões puxam o número para baixo.

A Anfavea acredita que os resultados dos próximos dias úteis de maio serão suficientes para superar o total dos cinco primeiros meses de 2016, quando foram licenciados 811,7 mil veículos.

Apesar da crise política, a entidade afirma manter as conversas setoriais com os ministérios para implementar a agenda chamada Rota 2030, que busca dar mais previsibilidade ao setor industrial no Brasil.

As discussões passam por mudanças tributárias (incluindo o modelo de cobrança do IPVA), suporte aos fornecedores locais de peças e definição de metas de eficiência energética.

Eduardo Sodré

Folhapress