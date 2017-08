Venda da Eletrobras vai gerar demissões no AM

Unidade de distribuição de energia elétrica da Eletrobrás será privatizada no Amazonas, gerando demissões, segundo o Sindicato dos Urbanitários – Ione Moreno

A privatização da Eletrobras terá impactos direto no Amazonas, com a eliminação de pelo menos 1 mil postos de trabalho, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas (STIU/AM). Por outro lado, empresários da indústria e economistas avaliam como positiva a venda da estatal para a iniciativa privada.

Ontem, o conselho do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) aprovou a proposta apresentada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) de desestatização da Eletrobras, com sua consequente democratização na Bolsa de Valores. A partir de agora serão definidas as regras da venda da estatal e, depois, o presidente Michel Temer dará o sinal verde para a privatização da empresa.

Empregos

Segundo o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas, Edney Martins, os atuais 1,7 mil trabalhadores do setor de distribuição da Eletrobras no Amazonas serão todos demitidos. Em contrapartida, serão contratados 700 novos servidores, dos quais 80% serão terceirizadas e 20% vão ser do quadro próprio. Incluindo todos os setores a Eletrobras sustenta 2,2 mil funcionários no Amazonas.

Segundo o presidente do Sindicato dos Urbanitários, 1,7 mil trabalhadores serão demitidos – Divulgação

Qualidade

Para o economista Ailson Rezende, o mercado financeiro vive de expectativa e quando se fala em privatização, logo se tem um olhar de melhoria na qualidade do serviço, com os preços que não serão mais regulados pelo governo federal.

“O governo é perdulário e tem um custo elevado para produzir quase nada, enquanto que a iniciativa privada é o contrário, produz mais e gasta menos com o máximo de eficiência”, explicou.

Para empresários da indústria, a privatização da Eletrobras pode trazer mais qualidade para a geração e distribuição de energia elétrica para as fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, afirma que a privatização da Eletrobras sendo privatizada vai trazer mais segurança e qualidade do serviço com menor custo para o consumidor. “O melhor serviço de energia traz segurança para o investidor e se torna mais um fator de estímulo para atrair empresas para o PIM e para a Zona Franca de Manaus (ZFM)”, avaliou o dirigente.

Cobrança

Por sua vez, o empresário, Gilberto Germano, 23, acredita que a privatização é o melhor caminho para a Eletrobras. Segundo ele, o serviço privado tem um histórico de boa prestação de serviço, e caso não seja eficiente, o consumidor tem como cobrar. “Na esfera pública, quando o concursado se acomoda no trabalho, para ele, tanto faz se produz mais ou menos, pois ele acredita que não será punido de nenhuma forma. Com a privatização, pagaremos por algo que podemos cobrar e as leis poderão ser aplicadas em cima do serviço”, completou.

Segundo o MME, a privatização vai dar mais competitividade e agilidade para a Eletrobras gerir suas operações sem as amarras impostas às estatais. A pasta alega também que não há mais espaço para elevação de tarifas nem para aumento de encargos setoriais, para rever o rombo de R$ 34,8 bilhões nas contas da estatal.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a privatização vai dar mais competitividade e agilidade para a Eletrobras gerir suas operações sem amarras – Divulgação