Vencedora do ‘BBB17’, Emilly diz não ter mágoa de Marcos e que pretende ser atriz

Em entrevista para o jornal “Extra”, Emilly, a vencedora do “BBB17”, admitiu que pretende conversar com Marcos em algum momento. Ela também revelou que não guarda mágoas do brother, seu namorado no reality até ser expulso por agredi-la.

“Desejo tudo de bom para ele e quero que seja feliz, assim como eu estou feliz. Não tenho mágoas. O que aconteceu na casa, ficou na casa. Sou grata a tudo o que ele fez por mim, mas, no momento, estou focada nos meus planos de ser atriz”, disse, revelando vontade de iniciar uma carreira artística.

No sábado (22), Marcos publicou uma longa carta no Facebook na qual acusa Emilly de armar contra ele para faturar o prêmio. O médico foi indiciado por agressão pela Polícia Civil do Rio na última quarta (19).

Folhapress