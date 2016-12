Velório de família morta em soterramento é marcado por comoção

Dor e muito sofrimento marcaram o velório de mãe e filhas, vítimas do desastre provocado pelo temporal que atingiu Manaus nesta terça-feira (27). O velório ocorreu em uma igreja da Assembleia de Deus, na rua T1, no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (28).

Os sobreviventes da tragédia relataram que será impossível apagar da memória os momentos de terror vivido na manhã da última terça-feira. Eles acreditam que, mesmo com a ajuda de assistência psicológica, anunciada por órgãos públicos depois das fatalidades, só com o tempo será possível olhar o local, onde ocorreu o soterramento no bairro Nova Vitória, Zona Leste, de uma forma diferente.

Consolado com a perda da mulher e das três filhas, Samir Menezes de Castro, 40, não responsabiliza ninguém pela fatalidade e diz que foi feita a vontade de Deus. Neste momento de dor, ele destaca que conta apenas com a força divina para suportar a separação precoce da família.

“Não estou revoltado e muito menos colocando a culpa sobre as mortes da minha esposa e das minhas filhas no poder público. Não estou recebendo assistência psicológica, mas por outro lado tenho Deus – que está me dando forças para aguentar essa situação. Neste momento, estou tranquilo e isso já basta. Não somos donos da vida e foi feito a vontade de Jesus”, relatou.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO