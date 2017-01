Veja vídeo: manauaras têm voo cancelado e ficam presos no Caribe

Mais de cem pessoas estão presas na ilha de Curaçao, no mar do Caribe. Entre elas estão 92 manauaras. Famílias, crianças e idosos estão no grupo que está desde às 18h de domingo (1), no aeroporto do país.

De acordo com as informações de um dos passageiros, a empresa responsável, a Insel Air, não deu nenhuma informação sobre o motivo do cancelamento do voo.

“Não nos deram nenhuma satisfação. Estamos sem hotel, sem alimentação e a empresa não faz nada. Aqui está o maior tumulto. Crianças e idosos tiveram que dormir no chão”, revelou Paulo Ricardo Sachs, colunista do Jornal EM TEMPO.

Paulo Ricardo afirmou ainda que os passageiros entraram em contato com o gerente pelo escritório da empresa em Manaus. De acordo com os passageiros, Rodson Gonzaga respondeu as reclamações apenas com um “ok”.

Rodson Gonzaga afirmou à reportagem que o voo foi cancelado por motivos operacionais. A respeito do auxílio de hospedagem e alimentação que deveria ser prestado aos passageiros, Rodson disse que responderia apenas se o cancelamento acontecesse no aeroporto de Manaus.

As famílias manauaras viajaram para passar a virada do ano no país que é destino frequente de amazonenses durante as férias e que há dois anos ganhou um voo semanal direto partindo de Manaus.

A reportagem tentou também entrar em contato com o escritório da Insel Air em Curaçao, mas nossas ligações não foram atendidas. Os passageiros receberam na manhã desta segunda-feira a informação de que um voo pode ser fretado para trazê-los de volta para Manaus.

O voo da Insel Air já havia apresentado problemas na viagem de ida, quando houve confusão entre passageiros e tripulação na madrugada de quinta-feira (29), no Aeroporto Eduardo Gomes. Uma cliente relatou até uma agressão por parte de uma das funcionárias da companhia. A aeronave, de acordo com os passageiros, teria apresentado falha. Um grupo decidiu seguir viagem com os mesmos funcionários e outro esperou até a noite de quinta-feira para embarcar com outra equipe.

Gabriel Costa

Portal EM TEMPO