Vídeo: corpo decapitado é encontrado na Cidade de Deus

Na madrugada desta quinta-feira (5), por volta das 4h30, foi encontrado na rua Bem-te-vi, Cidade de Deus, Zona Leste da cidade, o corpo decapitado de um homem que ainda não foi identificado.

Um morador da rua saía para trabalhar quando encontrou o corpo envolvido por um saco plástico preto à margem de uma área de mata que pertence à Reserva Adolpho Duque. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária atenderam o chamado e acionaram o Instituto Médico Legal (IML).

Os peritos do instituto encontraram a cabeça da vítima dentro de outro saco plástico que estava mais a dentro da área de mata. O cadáver estava só de roupas íntimas e com as mãos amarradas com fios elétricos.

O corpo foi removido pelo IML e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo:

Daniel Landazuri

Portal EM TEMPO