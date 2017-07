Veja trailer do filme sobre a Operação Lava Jato

O trailer do filme “A Lei é para todos”, que conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país – a Operação Lava Jato, foi lançado na terça-feira (11). Pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal.

O longa revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. O trailer mostra ainda o papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.

Com informações da assessoria