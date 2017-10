Veja quem são os herdeiros que seguiram os passos dos pais dentro da MPB

Neste fim de semana, o Theatro NET, em São Paulo, aguardava um encontro histórico. O cantor e compositor baiano Caetano Veloso, 75 anos, dividiria o palco com os três filhos: Moreno, 44 anos, Zeca, 25 anos, e Tom, 20 anos. Os ingressos estavam esgotados.

O trio é apenas um exemplo de herdeiros de grandes músicos que, além de seguirem o caminho dos pais, chegam a dividir os palcos com eles.

Veloso já havia feito alguns shows com Moreno, mas só realizou o desejo de cantar com os três filhos, todos de uma vez, neste ano. “Há muito tempo tenho o sonho de tocar com eles publicamente. Sempre estive perto deles, cantava para eles e com eles, mas agora surgiu a chance de levar isso ao palco”, conta.

O primeiro show dos quatro aconteceu no Rio, no começo do mês. Aqui em São Paulo, foram marcadas seis datas, todas lotadas. Os três Velosos da segunda geração são músicos profissionais. Moreno já gravou discos e produziu trabalhos para diversos cantores, Zeca é DJ e Tom é um dos integrantes da banda Dônica.

Outra prova de sintonia em família é Chico Teixeira, 37 anos, que toca na banda do pai, Renato Teixeira, 72 anos, há 15 anos, além de manter uma carreira solo. Chico recebeu a influência dele e da mãe, pianista. “Família de músico é igual família de circo, a arte passa pelo sangue. Quem lida com esses dois ofícios é cercado de arte”, diz ele, que, assim como Renato, é violonista e compositor.

Outro que seguiu os caminhos do pai e já compartilhou palco com ele foi Gabriel Sater, 35 anos. Ele, que também é ator, é filho do cantor e compositor de músicas regionais Almir Sater, 60 anos.

Assim como Chico Teixeira, cresceu cercado de música por todos os lados. “Tenho tios e primos que tocam diversos instrumentos, então, a canção sempre fez parte da minha vida.”

O pai também foi uma inspiração. “Eu grudava nele, acompanhava tudo o que fazia. Tive a honra de ver diversas parcerias dele com os amigos Renato Teixeira e o Sérgio Reis.”

E essas parcerias em família estão presentes em todos os ritmos. Prova disso é o grupo de samba Demônios da Garoa, que tem como integrantes Sergio Rosa (pai) e Ricardinho (filho). No rock, Marcelo Nova está gravando um disco com o filho, Drake Nova.

