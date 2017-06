Veja qual o segredo para mãos bonitas

A prevenção ainda é a melhor maneira de retardar os efeitos da idade- Divulgação

Manter as mãos bonitas e saudáveis é, talvez, um dos maiores desafios na vida de qualquer pessoa. Devido à exposição diária e aos fatores externos, como frio e luz solar, as mãos são uma das primeiras partes do corpo que sofrem com o passar do tempo. Por isso, o cuidado diário preventivo ainda é o melhor remédio, conforme a orienta o dermatologista Gilvan Alves, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“A prevenção ainda é a melhor maneira de retardar os efeitos da idade. São cuidados bobos, mas são eles que garantem a beleza e saúde das mãos, sem que deixe de ser usada como ferramenta para as tarefas diárias”, explica o especialista. Uma das dicas essenciais, segundo o médico, é o cuidado diário com o uso de protetores solares em todos os momentos.

“Caprichar nos cremes nas mãos é muito importante, não apenas para proteger, mas também para hidratar. Vale a pena até deixar um tubinho no porta-luvas do carro ou na gaveta da mesa do trabalho, mesmo que seja de hidratante com filtro solar”. Segundo o especialista, o fator de proteção mínimo ideal para o uso nas mãos é o FPS 15.

Mas e quando a pele da mão engrossa e faz com que a suavidade dê lugar ao ressecamento? O dermatologista Gilvan Alves explica que isso ocorre para que as mãos possam aguentar as tarefas do dia a dia sem correrem o risco de ferimento. “Limpeza diária com produto inadequado pode ressecar as mãos, assim como lavá-las com água quente em excesso. Por isso, o melhor a fazer é manter as mãos protegidas e hidratadas a maior parte do tempo”, afirma o médico.

Os avanços da tecnologia já oferecem tratamentos alternativos para melhorar a aparência das mãos. O hand lifting, por exemplo, é uma das técnicas disponíveis. Na verdade, é uma cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele que provoca a flacidez. Outro procedimento procurado é o peeling químico, que ajuda na remoção das manchas e na melhora da textura da pele. A lipoenxertia e a bioplastia também são cada vez mais comuns. A diferença entre eles é que, no caso da lipo, são usadas gorduras corporais e, na bioplastia, é utilizado o polimetilmetacrilato.

