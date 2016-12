Veja lista com nova chamada do Bolsa Universidade

O Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, anunciou, nesta segunda-feira, 12, o resultado do processo de remanejamento que habilitou mais 5.270 estudantes, totalizando 7.856 novos classificados com o resultado da segunda chamada.



Os estudantes habilitados nas duas etapas – segunda chamada e remanejamento – deverão comparecer à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) para fazer a entrega de documentos. O processo acontece esta semana, nos dias 14, 15 e 16, no horário de 8h às 19h.

Para o estudante tomar conhecimento de sua situação no sistema, ele poderá acessar o Portal do Candidato, pelo qual fez a inscrição. Candidatos que ainda permaneçam na condição de reserva devem esperar o segundo remanejamento do PBU 2017, previsto para julho do ano que vem.

Assim como na primeira chamada, a entrega de documentos é obrigatória, sob risco de eliminação do certame. Os estudantes deverão apresentar comprovante de residência, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de renda de todos os moradores declarados na inscrição.

Também é obrigatória a apresentação da declaração de renda emitida no ato da inscrição. A Espi ressalta que os estudantes devem formalizar a entrega de documentos e providenciar a matrícula na instituição para a qual obtiveram o benefício.

